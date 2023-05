Ao menos 13 mortos em acampamento para deslocados na República Democrática do Congo

Pelo menos 13 civis morreram em um campo de deslocados na noite de quarta-feira na República Democrática do Congo, em uma região onde persistem combates esporádicos entre grupos armados e rebeldes M23, informaram fontes locais nesta sexta-feira (5).

"O saldo é de 13 mortos e cinco feridos", disse um funcionário administrativo à AFP.

Um funcionário da Cruz Vermelha confirmou esse balanço.

O ataque ocorreu no acampamento Kisimba, a 4 quilômetros de Kitshanga, no território de Rutshuru (província de Kivu do Norte).

O M23, "Movimento 23 de março", apoiado por Ruanda segundo especialistas da ONU, retomou as armas no final de 2021 após quase uma década e no ano passado conquistou grandes extensões de território nesta província.

Desde dezembro, uma força regional da África Oriental recapturou alguns de seus redutos, mas os rebeldes permanecem na região, onde lutam contra grupos armados que se autodenominam "patriotas".

A ofensiva do M23 causou deslocamentos populacionais em massa, piorando uma situação humanitária já crítica em uma região atormentada pela violência de vários grupos armados por quase 30 anos.

