Alcaraz comemora 20 anos com vitória sobre Coric e classificação para final em Madri

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo e atual campeão, avançou para mais uma final no Masters 1000 de Madri, ao vencer nesta sexta-feira nas semifinais sobre o croata Borna Coric (20º) por 6-4 e 6-3.

O triunfo aconteceu no dia em que o jovem murciano completou 20 anos, e pôde comemorar na Caja Mágica lotada com seus torcedores.

"A verdade é que é incrível festejar meus 20 anos com vocês, todos os anos eu comemoro aqui. Fiz 18 anos contra Rafa (Nadal), 19 ganhando uma partida incrível contra (Cameron) Norrie. Agora 20 aqui indo para a final. Todo ano é super especial", disse Alcaraz aos fãs na quadra, após a partida.

No domingo, na disputa pelo título, Alcaraz terá um adversário inesperado, já que sairá da semifinal entre o alemão Jan-Lennard Struff (65º) e o russo Aslan Karatsev (121º) nesta sexta-feira.

Contra Coric, o espanhol fez um jogo sólido e soube tomar a iniciativa.

"Ele está fisicamente bem. Houve um momento em que repeti para mim mesmo que sou como um touro e que podia. Isso me ajudou. Muito feliz com o nível que mostrei ao longo do jogo, sem altos e baixos", comemorou.

Alcaraz, aluno de Juan Carlos Ferrero, ficou de fora do Aberto da Austrália no início do ano devido a uma lesão e só pôde começar a temporada em fevereiro. Na capital espanhola, luta pelo quarto título em 2023, depois dos conquistados em Buenos Aires, Indian Wells e Barcelona.

No saibro obteve nesta sexta-feira a 18ª vitória do ano em 19 partidas disputadas, um saldo promissor no momento em que faltam três semanas para o torneio de Roland Garros (de 28 de maio a 11 de junho).

Caso seja bicampeão em Madri, Alcaraz só teria de disputar um jogo em Roma na próxima semana para voltar ao primeiro lugar do ranking mundial, superando o sérvio Novak Djokovic.

Em setembro passado, 'Carlitos' havia se tornado o número 1 mais jovem da história depois de conquistar seu primeiro título de Grand Slam, o US Open.

