TV russa mostra Putin no Kremlin após suposto ataque de drones

A televisão pública russa mostrou o presidente Vladimir Putin em uma reunião de trabalho no Kremlin nesta quinta-feira (4), a primeira aparição do governante desde o suposto ataque de drones na madrugada de terça para quarta-feira contra a sede do governo.

Nestas imagens, sem data, o presidente russo se reúne com o ministro do Desenvolvimento Econômico, Maxim Reshetnikov.

O porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, havia anunciado anteriormente que Putin trabalharia no Kremlin nesta quinta-feira.

A Rússia acusou nesta quinta-feira os Estados Unidos de estarem por trás do ataque.

"Os esforços de Kiev e Washington para negar qualquer responsabilidade são totalmente ridículos. As decisões sobre esses tipos de ataques não são tomadas em Kiev, mas em Washington", disse Peskov a repórteres.

A Casa Branca reagiu imediatamente. "Não temos nada a ver com isso", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. "Pura e simplesmente, Peskov está mentindo", acrescentou.

