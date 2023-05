Tristeza e comoção na Sérvia após massacre em escola

A Sérvia acordou comovida nesta quinta-feira (4), um dia após um ataque sem precedentes em uma escola de Belgrado, no qual um estudante de 13 anos matou a tiros oito colegas e um guarda.

As aulas em todas as escolas deste país dos Bálcãs começaram com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

"Ontem eu chorei o dia todo. Meu filho frequentou aquela escola", disse à AFP Mileva Milosevic, uma advogada aposentada de 85 anos que mora perto do centro onde ocorreu o drama na quarta-feira.

"Nunca vou esquecer, porque passo por lá todos os dias", acrescentou.

A escola Vladislav Ribnikar, que atende alunos de 7 a 15 anos no centro de Belgrado, continuou fechada na manhã desta quinta-feira.

Um jornalista da AFP constatou que vários policiais ainda estavam presentes na entrada do estabelecimento.

Na manhã de quarta-feira, um aluno de 13 anos, armado com uma pistola 9mm, abriu fogo, matando primeiro o guarda e três colegas nos corredores, antes de se dirigir para uma sala de aula onde atirou primeiro num professor e depois nos alunos.

Ele matou um total de sete meninas, uma delas de nacionalidade francesa, e um menino, todos de 12 ou 13 anos, além do guarda. Seis crianças e sua professora de história ficaram feridas e foram hospitalizadas.

Dois estudantes, um menino e uma menina, gravemente feridos, permanecem em "estado crítico", declararam na manhã desta quinta-feira os responsáveis de dois hospitais de Belgrado onde foram internados.

"Juventude ceifada na aula de História", disse o jornal Vecernje Novosti nesta quinta-feira.

O Instituto de Saúde Mental de Belgrado abriu linhas de telefone para fornecer apoio psicológico a alunos, famílias de vítimas e professores.

Depois de uma reunião de milhares de pessoas na quarta-feira, a população continua prestando homenagem às vítimas em frente à escola nesta quinta, onde colocam flores, brinquedos, mensagens e acendem velas.

"Onde estamos como seres humanos? Onde está a nossa empatia? Como é que não conseguimos ver o problema, tanto com o rapaz que cometeu este ato de violência, como com todas as outras pessoas que levaram ao que aconteceu?", perguntou Ana Djuric, moradora de Belgrado de 37 anos, em frente à escola.

O governo decretou três dias de luto nacional a partir de sexta-feira.

As celebrações e eventos programados neste país de menos de 7 milhões de habitantes serão cancelados ou reduzidos ao mínimo.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, em discurso à nação na noite de quarta-feira, deplorou "um dos dias mais difíceis da história contemporânea" da Sérvia.

