Struff surpreende Tsitsipas e vai enfrentar Karatsev nas semifinais do Masters 1000 de Madri

O alemão Jan-Lennard Struff derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 7-6 (7/5), 5-7 e 6-3 nesta quinta-feira e se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Madri.

Struff, que venceu o adversário em 2 horas e 31 minutos, disputará uma vaga na final contra o russo Aslan Karatsev, que mais cedo eliminou o chinês Zhizhen Zhang.

O alemão terá a oportunidade de se vingar de Karatsev, que o eliminou no 'qualy' antes de se classificar na repescagem para o quadro principal devido a um desfalque de última hora.

Struff, apoiado em seu poderoso saque, quebrou o serviço do alemão no terceiro set para abrir 3-1 e voar rumo à vitória, após o grego empatar uma partida que havia começado perdendo.

Na primeira parcial, o grego contou com um set point quando o placar estava 5-4, mas o alemão se segurou para levar o set ao tie-break, onde levou a melhor sobre Tsitsipas.

No segundo set, o vice-campeão em Barcelona, onde perdeu a final para o espanhol Carlos Alcaraz, quebrou o saque de Struff para abrir 6-5 e fechou a parcial com seu saque para ir para o terceiro e último set, que foi vencido pelo alemão.

Se passar por Aslan Karatsev nas semifinais, Struff enfrentará o vencedor da outra semifinal, entre o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, e o croata Borna Coric.

Karatsev se classificou para sua primeira semifinal de um Masters 1000 depois de vencer o chinês Zhizhen Zhang por 7-6 (7/3) e 6-4.

O russo, vindo das eliminatórias, eliminou o adversário em 1 hora e 41 minutos.

Zhang, que havia se tornado o primeiro tenista chinês na capital espanhola a chegar às quartas de final em um ATP Masters 1000, não conseguiu seguir em frente depois de uma partida bastante acirrada, disputada ponto a ponto.

No primeiro set, Karatsev teve dificuldades no terceiro game, quando salvou três break points para vencer o game e abrir 2-1.

A partir de então nenhum dos dois teve seu serviço quebrado levando o set para o tie break, onde o russo, número 121 do mundo, acabou levando a melhor após estar perdendo por 3-0.

Karatsev começou o segundo set da melhor forma, quebrando o saque do oponente, número 99 do ranking, e confirmando o 2 a 0 com seu serviço.

Ao russo, que surpreendeu ao ser semifinalista do Aberto da Austrália em 2021, bastou para seguir confirmando seu serviço e vencer o set e a partida.

Zhang foi a grande surpresa em Madri, após eliminar o número três do mundo, Daniil Medvedev, na fase anterior.

