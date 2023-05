Sete mortos, incluindo 5 professores, em ataque antixiita em escola paquistanesa

Cinco professores e dois trabalhadores foram mortos a tiros em uma escola no noroeste do Paquistão nesta quinta-feira (4) em um ataque ligado às tensões religiosas entre sunitas e xiitas, disseram policiais e autoridades do governo.

"Quando os dois agressores entraram [na escola], eles identificaram os xiitas e os separaram antes de abrir fogo" contra eles, disse à AFP Muhammad Imran, chefe de polícia de Kurram, nas antigas áreas tribais do Paquistão.

O ataque ocorreu poucas horas depois que um membro da comunidade sunita (um dos ramos do Islã) foi morto em seu carro, disse Imran, acrescentando que as autoridades locais estavam conversando com ambas as comunidades para restaurar a paz no distrito.

Os incidentes foram confirmados por Amir Nawaz, um alto funcionário do governo em Parachinar, a principal cidade do distrito predominantemente xiita de Kurram, que tem uma longa história de violência confessional.

Os xiitas representam cerca de 20% da população do Paquistão, que soma mais de 220 milhões de pessoas.

