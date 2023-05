Quatro ativistas de extrema direita culpados de 'sedição' por ataque ao Capitólio dos EUA (imprensa)

Quatro membros do grupo de extrema direita Proud Boys, incluindo seu chefe, Enrique Tarrio, envolvidos no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, foram condenados por "sedição", informou a imprensa americana.

Eles foram julgados por um tribunal de Washington por terem invadido a sede do Congresso junto com outros apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump quando os legisladores se preparavam para certificar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais.

