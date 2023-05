Napoli empata com Udinese (1-1) e é campeão italiano 33 anos depois

O Napoli, que teve domínio absoluto nesta temporada do 'Calcio', se sagrou campeão da Serie A pela terceira vez em sua história ao empatar em 1 a 1 em sua visita à Udinese, nesta quinta-feira, no encerramento da 33ª rodada do campeonato italiano.

A atual geração liderada por Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia repete assim os feitos alcançados pelo time na 'era Maradona', quando o clube do sul da Itália conquistou seus primeiros títulos da liga, em 1987 e 1990.

