Liga Árabe se reunirá no domingo para examinar cenários do Sudão e Síria

Os ministros das Relações Exteriores dos países da Liga Árabe participarão no domingo (7) em uma reunião em caráter de emergência para examinar o conflito do Sudão e a possibilidade de readmissão da Síria no bloco, afirmou uma fonte diplomática.

O encontro acontecerá antes da reunião de cúpula da organização na cidade saudita de Jidá em 19 de maio, afirmou a fonte diplomática, que pediu anonimato, à AFP.

