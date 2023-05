França tacha primeira-ministra italiana como 'incapaz' devido sua política migratória

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, indicou nesta quinta-feira (4) que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, "é incapaz de resolver os problemas migratórios" de seu país, que registra chegadas recordes através do Mediterrâneo.

Ele pontuou que a gestão de "Meloni, governo de extrema direita eleito pelos amigos de Marine Le Pen (líder de extrema direita na França), é incapaz de resolver os problemas migratórios para os quais foi eleita".

Darmanin foi questionado na rádio RMC sobre as declarações do presidente do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (Rassemblement National, RN), Jordan Bardella, sobre a situação de imigração na fronteira franco-italiana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sim, há um fluxo de migrantes e, em particular, de menores" no sul da França, reconheceu o ministro do Interior, culpando a Itália.

"A verdade é que na Tunísia existe uma situação política que faz com que muitas crianças se desloquem para a Itália, e a Itália é incapaz de gerir esta pressão migratória", sublinhou.

De acordo com o Ministério do Interior italiano, mais de 36.000 pessoas chegaram neste ano à Itália via Mediterrâneo, contra cerca de 9.000 no mesmo período de 2022.

sha/cel/mab/avl/ms

Tags