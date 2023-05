Equador e Brasil consideram prioridade a luta contra o crime organizado

A luta contra o crime organizado é uma prioridade para Brasil e Equador, disse na quarta-feira (3) o chanceler brasileira, Mauro Vieira, após uma reunião com o presidente Guillermo Lasso, em Quito.

"Constatamos que a luta contra o crime organizado internacional constitui uma prioridade dos dois governos", disse Vieira em uma declaração conjunta com o chanceler equatoriano Gustavo Manrique.

Ele disse que o Brasil reforçou a cooperação nas áreas de defesa e segurança pública com o Equador, país afetado pelo aumento do narcotráfico e da criminalidade.

Localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador enfrenta uma onda de crimes.

De acordo com o governo, a violência é consequência dos confrontos entre quadrilhas que disputam as rotas do narcotráfico.

A taxa de homicídios no país passou de 14 para 25 a cada 100.000 habitantes entre 2021 e 2022, segundo as autoridades.

Vieira, que se encontrou com Lasso no Palácio Carondelet, acrescentou que os dois países também têm objetivos comuns na área do meio ambiente.

"Brasil e Equador são dois dos países com maior diversidade ambiental na Terra, o que nos dá uma grande responsabilidade no que diz respeito ao tema meio ambiente", disse.

Manrique destacou que o Equador pretende iniciar um debate sobre a "conservação como mecanismo financeiro" para os países.

O ministro equatoriano confirmou que Lasso participará em agosto de uma reunião de cúpula dos 10 países que compartilham a floresta amazônica, em Belém, capital do estado do Pará.

