Embraer informa perdas de R$ 368,3 milhões no primeiro trimestre

A Embraer anunciou, nesta quinta-feira (4), perdas de 368,3 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, um resultado que esteve "em linha" com suas expectativas.

A companhia, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, registrou uma perda de 170,7 milhões de reais entre janeiro e março de 2022.

No ano passado fechou com déficit, apesar de ter obtido lucros de R$ 119,2 milhões no último trimestre.

A receita no primeiro trimestre alcançou 3,72 bilhões de reais, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia sido de R$ 3,076 bilhões.

A Embraer registrou um "melhor 'mix' de entregas na Aviação Comercial, forte crescimento na Defesa e segurança (+56% anual) e Serviços (+20%)", detalha o comunicado da fabricante brasileira.

A aporte mais vultoso foi na área de serviços e manutenção, que representou aproximadamente 45,5% do total da receita.

A companhia, com sede em São José dos Campos (SP), entregou no período 15 aeronaves: sete aviões comerciais e oito jatos executivos.

Também ampliou contratos de serviços que engrossaram suas receitas.

A carteira de pedidos entre janeiro e março totalizou 17,4 bilhões de dólares (R$ 87,3 bilhões, na cotação atual), estável em comparação ao trimestre anterior.

