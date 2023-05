Diretor de escola se assusta com urso escondido em lixeira nos EUA; veja vídeo

James Marsh, diretor de uma escola de ensino fundamental nos Estados Unidos, teve uma surpresa ao abrir uma lixeira da escola e se deparar com um urso dentro do depósito. O caso aconteceu no estado de West Virginia (Virgínia Ocidental) na segunda-feira, 1º, e tem viralizado nas redes sociais diante da reação do diretor.

O momento foi capturado por uma câmera de segurança da instituição de ensino. O registro mostra o exato instante em que James abre a lixeira, se depara com o animal. Diante da presença inesperada de James, o urso também se assustou o fugiu correndo.

No vídeo é possível ver quando ambos fogem em direções contrárias logo após se assustarem um com o outro.

O diretor contou ao jornal New York Post que ouviu um rugido e isso o deixou assustado com a situação. Apesar do enorme susto, nem ele nem o urso ficarem feridos.

Confira vídeo do momento em que o diretor se assusta com o urso:

O vídeo do momento repercutiu entre alunos e funcionários da escola, deixando a segunda-feira atípica para a escola. James ainda contou que os alunos acharam o vídeo engraçado. E não apenas eles, o momento se tornou um viral em meio a inúmeras risadas de internautas

