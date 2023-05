Cristiano Ronaldo receberá Medalha de Honra da cidade de Lisboa

O astro português Cristiano Ronaldo receberá em breve a medalha de honra de Lisboa, anunciou nesta quinta-feira a Câmara Municipal da capital portuguesa em um comunicado.

Cristiano Ronaldo "sempre defendeu e projetou o nome de Lisboa para o mundo inteiro", disse o prefeito Carlos Moedas em nota.

"A história de Cristiano Ronaldo, várias vezes considerado o melhor jogador do mundo, está intimamente ligada à história de Lisboa", acrescentou.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, natural da ilha portuguesa da Madeira, chegou sozinho a Lisboa aos 12 anos e treinou no Sporting, clube com o qual iniciou a sua carreira profissional num jogo contra a Inter de Milão, no dia 14 de agosto de 2002.

O atacante, que vestiu a camisa de Manchester United, Real Madrid e Juventus ao longo da carreira, tem hoje 38 anos e joga pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. Ele fez parte da seleção de Portugal que conquistou a Euro-2016 e disputou os Mundiais de 2006 a 2022.

