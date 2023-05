Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA e a Fórmula 1 assinaram um acordo que tornará a PUMA a fornecedora oficial das corridas de Fórmula 1, concedendo à marca o direito de produzir roupas, calçados e acessórios da marca F1. A PUMA também vestirá a equipe da Fórmula 1 na pista e criará fanwear da Fórmula 1 dirigida a diferentes públicos da modalidade com coleções casuais e no campo do automobilismo. O contrato inclui direitos exclusivos para vender fanwear da F1 e fanwear de todas as 10 escuderias nos circuitos de corrida a partir de 2024.

A PUMA tem uma longa história de sucesso no automobilismo. Ela desenvolveu macacões à prova de fogo, tênis de corrida e outros equipamentos de corrida de alto desempenho para pilotos de F1 desde meados dos anos 1980, bem como roupas de equipe, fanwear e coleções casuais para as escuderias mais bem-sucedidas do esporte. Hoje, a PUMA é a principal fornecedora de equipamentos de corrida e coleções de estilo de vida no automobilismo com parceiros como Mercedes AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo F1 Team Stake, BMW M Motorsport e Porsche Motorsport.

A Fórmula 1 teve um forte aumento em popularidade nos últimos anos, com sua base de fãs se tornando mais jovem e diversificada. O público cumulativo da TV também cresceu para atingir 1,5 bilhão de espectadores. A audiência nas corridas também atingiu níveis recordes em 2022, com a modalidade continuando a crescer nas redes sociais. A parceria oferece à PUMA a oportunidade de aumentar seu domínio estabelecido no esporte, atraindo uma base de fãs mais ampla, atingindo grupos de consumidores mais diversos e levando a inspiração dos equipamentos da pista para a moda fora da pista.

"A PUMA se tornou a marca desportiva mais autêntica e crível no desporto motorizado e tem a experiência necessária para criar os melhores produtos para os principais pilotos e equipas do mundo, bem como para os seus fãs", disse Arne Freundt, CEO da PUMA. "A influência do automobilismo, e da Fórmula 1 em particular, na cultura esportiva e streetwear aumentou significativamente nos últimos anos. Nossa nova parceria com a Fórmula 1 é uma excelente oportunidade para explorar ainda mais essa mistura de automobilismo e estilo de vida. A PUMA sempre esteve na interseção entre esportes e moda e sentimos que estamos na posição perfeita para traduzir a cultura da F1 em grandes coleções de streetwear e impulsionar a marca com um público jovem, rico e diversificado."

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, disse: "À medida que a F1 continua crescendo no mundo inteiro, alcançamos novos fãs por meio de colaborações empolgantes e vemos o esporte entrar em áreas da cultura popular que nunca tínhamos visto antes. A PUMA tem uma história muito rica no automobilismo, o que a torna perfeita para a F1, à medida que levamos a roupa esportiva ao próximo nível - tanto para os fãs nas ruas quanto para os pilotos no paddock".

A subsidiária da PUMA, stichd, uma empresa de roupas licenciadas para fãs, bem como meias, roupas interiores e roupas de banho, operará exclusivamente as lojas de varejo de fãs durante os fins de semana de corrida. Esses estabelecimentos venderão produtos licenciados da Fórmula 1, bem como réplicas de roupas de equipe, fanwear e coleções de edições especiais de todas as 10 escuderias do grid da Fórmula 1 e de lendas da F1.

"Vender fanwear em todas as corridas de F1 é um projeto divertido e desafiador porque as condições em cada pista são diferentes, desde as encostas de Zeltweg e Spa até os centros das cidades de Mônaco e Baku", disse Nina Nix, CEO da stichd. "Não importa onde a corrida seja realizada, a stichd criará uma experiência verdadeiramente imersiva para os fãs, que vai muito além da venda de roupas."

A stichd abrirá até 65 lojas móveis em mais de 20 corridas em 19 países diferentes, totalizando mais de 4 mil m² de espaço de vendas. As lojas são feitas de materiais duráveis e leves, para que possam ser transportadas com eficiência de um evento para o outro.

Os primeiros produtos da parceria PUMA x Formula 1 estarão disponíveis nas lojas PUMA no mundo todo e em PUMA.com a partir de fevereiro de 2024.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

