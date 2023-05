Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics

Lineage Logistics ("Lineage" ou a "Empresa"), um dos principais provedores de REIT industrial e logística de temperatura controlada em todo o mundo, anunciou hoje a nomeação de Rob Crisci como Diretor Financeiro ("CFO"). Crisci traz mais de 25 anos de experiência em liderança financeira nos setores industrial e de tecnologia. Ele irá se reportar diretamente ao Presidente e Diretor Executivo ("CEO") da Lineage, Greg Lehmkuhl.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005028/pt/

Lineage Logistics today announced the appointment of Rob Crisci as Chief Financial Officer. Mr. Crisci brings more than 25 years of financial leadership experience in the industrial and technology sectors to Lineage as the company continues its next phase of growth and expansion. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Crisci se une à Lineage vindo da Roper Technologies (NYSE: ROP), um membro da S&P 500 e Fortune 500 que opera 27 negócios independentes em diversos mercados finais, onde atuou mais recentemente como vice-presidente executivo e diretor financeiro da empresa. Nesta função, supervisionou a operação financeira mundial do negócio multibilionário e desempenhou um papel central em sua transformação desde uma empresa industrial cíclica até um foco principal em software, ajudando a aumentar a receita recorrente, margens operacionais e o crescimento orgânico. Como um profissional de fusões e aquisições profundamente experiente, implantou com sucesso mais de US$ 20 bilhões em capital e liderou aquisições importantes para a Roper durante a transformação de seu portfólio. Antes de atuar como diretor financeiro, passou quatro anos como vice-presidente de finanças e relações com investidores, ao aperfeiçoar as relações da empresa com bancos, investidores institucionais, consultores de governança e outras importantes partes interessadas financeiras. Durante o mandato de Rob, a capitalização de mercado de Roper cresceu de US$ 12 bilhões a mais de US$ 45 bilhões.

Antes da Roper, Rob trabalhou em serviços bancários de investimento na VRA Partners e Morgan Keegan, como consultor de compras na Devon Value Advisers e como consultor de mercado de capitais na Deloitte & Touche.

A experiência de Crisci liderando equipes altamente engajadas e o longo histórico de forte desempenho financeiro foram reconhecidos pelo Investidor Institucional, que o nomeou para sua equipe All-American Executive em 2019 para a categoria de diretor financeiro de diversas empresas.

"Em nome da equipe de gestão e do conselho administrativo da Lineage, não poderíamos estar mais empolgados em ter Rob como nosso diretor financeiro, disse Lehmkuhl. "Rob é um líder financeiro comprovado de empresa pública que traz ampla experiência operacional e estratégica, bem como um profundo conhecimento dos setores industrial e tecnológico. Ele será uma adição inestimável à equipe de liderança da Lineage, à medida que continuamos em nossa próxima fase de crescimento e expansão."

"Estou totalmente impressionado com o incrível crescimento internacional que a Lineage alcançou nos últimos 10 anos e na expectativa de liderar sua equipe financeira de classe mundial em um ponto tão essencial na história da empresa", disse Crisci. "Estou animado com a oportunidade de fazer parceria com Greg, a equipe executiva e o conselho para promover ainda mais a posição da Lineage como a empresa de logística de temperatura controlada de liderança mais inovadora do mundo."

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é uma das principais provedoras de soluções de logística e REIT industriais com controle de temperatura ao redor do mundo. Possui uma rede mundial de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, abrangendo 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A Lineage possui experiência líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, uma rede imobiliária incomparável, desenvolvendo e implantando tecnologia inovadora. Isto ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de fornecimento e, o mais importante, como Parceria Visionária da Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi relacionada como nº 3 na lista CNBC Disruptor 50 de 2022, nomeada como Deloitte US Best Managed Company (melhor empresa administrada dos EUA pela Deloitte) em 2022, nº 1 como empresa de ciência de dados e a 23ª no geral, na lista das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de ser incluída na lista Change the World da Fortune em 2020. (www.lineagelogistics.com)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005028/pt/

Contato

Lineage Logistics Christina Wiese 734-608-1855 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.