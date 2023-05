Comunicado do Business Wire :Kenvue Inc.

Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue"), a maior empresa exclusivamente digital (pure-play) de saúde do consumidor do mundo, começará a negociar hoje na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de registro "KVUE" em conexão com sua oferta pública inicial ("IPO"). O diretor executivo ("CEO") e diretor, Thibaut Mongon, e membros da equipe de liderança Kenvue celebrarão tocando o sino de abertura das negociações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005668/pt/

(Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ajudar os consumidores a perceber o poder extraordinário do cuidado diário está na essência de quem somos e o que fazemos", disse Thibaut Mongon, CEO, Kenvue. "Como um líder global na interseção dos serviços de saúde e bens de consumo, nosso portfólio cuidadosamente selecionado de marcas icônicas apoiadas na ciência conta com a confiança dos consumidores e é recomendado por profissionais de saúde há gerações. Estamos prontos para trazer uma nova visão de cuidado ao mundo."

Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta para comprar estes títulos, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Kenvue

Kenvue é a maior empresa exclusivamente digital (pure-play) de saúde do consumidor do mundo em receita. Construída sobre mais de um século de patrimônio e motivada para avançar pela ciência, nossas marcas icônicas - que incluem a AVEENO®, BAND-AID® ataduras adesivas da marca, JOHNSON'S®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, TYLENOL® e ZYRTEC® - são recomendadas por profissionais de serviços de saúde e contam com a confiança dos consumidores que utilizam nossos produtos para aprimorar suas vidas diárias. Os membros de nossa equipe compartilham a mentalidade digital-first (primeiro digital), com uma abordagem para a inovação baseada em profundas percepções humanas e no trabalho diário para ganhar um lugar para nossos produtos nos corações e lares dos consumidores. Na Kenvue, acreditamos que o cuidado diário não só pode fazer que as pessoas fiquem bem, mas pode torná-las inteiras.

Precauções relativas a declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Aconselha-se os leitores a não confiar nessas declarações prospectivas. Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais de eventos futuros. Se as suposições subjacentes provarem ser imprecisas ou se riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções da Kenvue. Riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas ao IPO, riscos do mercado de capital e o impacto das condições industriais e econômicas gerais. Para obter uma lista adicional e as descrições dos riscos, incertezas e outros fatores que afetam os negócios da Kenvue, revise seus arquivamentos com a Comissão de Valores Mobiliários. Qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado de imprensa fala apenas a partir da data deste comunicado de imprensa. A Kenvue não se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005668/pt/

Contato

Relações com investidores: Tina Romani [email protected]

Relações com a mídia: Melissa Witt [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags