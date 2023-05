Comunicado do Business Wire :Henry Schein, Inc.

A Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), maior fornecedora de produtos e serviços de saúde para consultórios odontológicos e médicos do mundo, anunciou um acordo para adquirir a S.I.N. Implant System, um dos principais fabricantes de implantes dentários do Brasil, com aprovação regulatória pendente.

Com vendas de, aproximadamente, US$ 61 milhões em 2022, a S.I.N. é um fabricante de implantes dentários em expansão no Brasil. A Henry Schein tem servido cirurgiões dentistas no Brasil desde 2014, e a aquisição da S.I.N. marcará a entrada da companhia no mercado brasileiro de implantes dentários, fazendo avançar a comprovada estratégia de crescimento rentável de Henry Schein de combinar o crescimento interno com aquisições bem-sucedidas.

A Henry Schein adquirirá a S.I.N. Implant System do Southern Cross Group, um dos maiores gestores independentes de fundos de capital privado com foco na América Latina. A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Brasil e espera-se que seja concluída no segundo semestre de 2023. A Henry Schein espera que essa transação seja ligeiramente diluída em relação aos lucros por ação não-GAAP da empresa em 2023, principalmente devido a ajustes contábeis de aquisição não monetária para estoque, e que seja incremental a partir de então. Os termos financeiros não foram divulgados.

"A aquisição da S.I.N. representa a progressão natural de nossa estratégia BOLD+1 para expandir nossos negócios de especialidades odontológicas que estão em rápido crescimento, no qual temos um histórico comprovado de aquisições bem-sucedidas, resultando em crescimento lucrativo, além de nosso crescimento interno", disse Stanley M. Bergman, Presidente do Conselho de Administração e CEO da Henry Schein. "Estamos muito satisfeitos com essa parceria com a S.I.N. e acreditamos que, por meio dos nossos recursos combinados, estaremos bem-posicionados para atender à crescente demanda por implantes e produtos de regeneração óssea, tanto nos mercados desenvolvidos quanto nos emergentes. O Brasil é um dos mercados de implantes dentários com mais rápido crescimento no mundo devido a uma conscientização cada vez maior sobre a importância da saúde bucal, além de um crescimento da população na terceira idade."

Com sede em São Paulo e fundada em 2003, a S.I.N. Implant System é fabricante de uma extensa linha de produtos para a realização de procedimentos de implantes dentários e está focada no avanço do desenvolvimento de implantes dentários com preços acessíveis. Recentemente, a S.I.N. expandiu a distribuição dos seus produtos para os Estados Unidos e outros mercados internacionais.

"Ao unir forças com a Henry Schein, líder mundial em produtos odontológicos e serviços relacionados, vamos acelerar nosso crescimento no Brasil, bem como avançar a nossa expansão global", disse Felipe Leonard, Presidente da S.I.N., que continuará à frente da empresa uma vez que a aquisição seja concluída. "O time da S.I.N. é inspirado pela cultura da Henry Schein, a qual compartilhamos e que apoia a sustentabilidade e a responsabilidade social. Esperamos um futuro brilhante juntos, cheio de oportunidades para ajudar nossos clientes a avançar na prática da implantodontia, entregando tecnologia de ponta com um toque humano."

Uma vez que a transação seja concluída, a S.I.N. se tornará parte do Grupo Global de Reconstrução Bucal da Henry Schein. O grupo inclui, entre outros negócios, a BioHorizons Camlog, a Biotech Dental, e medentis medical, que, coletivamente, formam o fornecedor líder de sistemas de implantes dentários premium e value, além de componentes de restauração com uma ampla linha de produtos biológicos e soluções digitais.

"O portfólio de soluções da S.I.N. é um excelente complemento a nossa oferta atual de produtos e serviços de reconstrução bucal", afirmou René Willi, CEO do Grupo Global de Reconstrução Bucal da Henry Schein. "Além disso, a Henry Schein e a S.I.N. compartilham um compromisso mútuo de oferecer aos clientes soluções de substituição de dentes baseadas em evidências e com suporte científico para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Estamos animados em receber a equipe da S.I.N. Implant System na Henry Schein."

Sobre a Henry Schein, Inc.

A Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) é uma empresa de soluções para profissionais de saúde alimentada por uma rede de pessoas e tecnologia. Com mais de 22.000 membros da equipe Schein em todo o mundo, a rede de consultores de confiança da empresa oferece a mais de 1 milhão de clientes em todo o mundo mais de 300 valiosas soluções que ajudam a melhorar o sucesso operacional e os resultados clínicos. Nossas soluções comerciais, clínicas, tecnológicas e de cadeia de fornecimento ajudam os profissionais médicos e dentistas a trabalharem de forma mais eficiente para que possam oferecer um atendimento de qualidade de forma mais eficaz. Essas soluções também apoiam laboratórios odontológicos, clínicas de saúde governamentais e institucionais, bem como outros locais alternativos de atendimento.

A Henry Schein atua por meio de uma rede de distribuição centralizada e automatizada, com uma seleção de mais de 300 mil produtos de marca própria e produtos de marca privada da Henry Schein em estoque.

Uma empresa da FORTUNE 500 e membro do índice S&P 500®, a Henry Schein tem sede em Melville, Nova York, e operações ou afiliadas em 32 países e territórios. As vendas da empresa atingiram US$ 12,6 bilhões em 2022 e cresceram a uma taxa anual composta de aproximadamente 12,1% desde que a Henry Schein se tornou uma empresa de capital aberto em 1995.

Para obter mais informações, visite a Henry Schein em www.henryschein.com, Facebook.com/HenrySchein, Instagram.com/HenrySchein e Twitter.com/HenrySchein.

Nota de cautela em relação às declarações prospectivas

De acordo com as disposições de "Safe Harbor" da Lei de Reforma do Contencioso de Títulos Privados de 1995, fazemos as seguintes observações de advertência sobre fatores importantes que, entre outros, podem fazer com que os resultados futuros sejam consideravelmente diferentes das declarações prospectivas, das expectativas e dos pressupostos ora expressos ou implícitos. Todas as declarações prospectivas feitas por nós estão sujeitas a riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Essas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, desempenho e realizações ou resultados do setor sejam consideravelmente diferentes de eventuais resultados futuros, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Essas declarações geralmente são identificadas pelo uso de termos como "pode", "poderia", "esperar", "pretender", "acreditar", "planejar", "estimar", "prever", "projetar", "antecipar", "ser", "fazer" ou outros termos semelhantes. Uma discussão mais completa de nossas operações, condição financeira e andamento de processos judiciais, incluindo fatores que possam afetar nossos negócios e perspectivas futuras, encontra-se em documentos que protocolamos na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou SEC, incluindo nosso Relatório Anual sobre o Formulário 10-K, e estará presente em todos os registros periódicos subsequentes que fizermos na SEC. Esses documentos identificam detalhadamente fatores de risco importantes que podem fazer com que nosso desempenho real seja consideravelmente diferente das expectativas atuais. As declarações prospectivas incluem o impacto geral da Doença do Novo Coronavírus 2019 (COVID-19) sobre a Empresa, resultados das operações, liquidez e condição financeira (incluindo todas as estimativas do impacto sobre esses itens), a taxa e consistência com que os consultórios odontológicos e outros consultórios retomam ou mantêm as operações normais nos Estados Unidos e internacionalmente, as expectativas em relação aos equipamentos de proteção individual ("EPI") e às vendas e aos níveis de estoque de produtos relacionados à COVID-19, se ressurgimentos ou variações adicionais do vírus afetarão negativamente a retomada das operações normais, se as interrupções na cadeia de suprimentos afetarão negativamente nossos negócios, o impacto dos programas de integração e reestruturação e de eventuais aquisições futuras, condições econômicas gerais, incluindo taxas de câmbio, inflação e recessão, e expectativas atuais em geral sobre o desempenho em períodos atuais e futuros. As declarações prospectivas também incluem (i) a capacidade da Empresa de ter acesso contínuo a uma variedade de tipos de teste da COVID-19, expectativas sobre vendas de teste da COVID-19, demanda e níveis de estoque e a eficácia ou eficácia relativa dos resultados dos testes, uma vez que a eficácia dos testes não tenha sido ou não terá sido verificada de maneira independente segundo os procedimentos normais da FDA, e (ii) o potencial da Empresa para distribuir vacinas e suprimentos auxiliares da COVID-19.

Os fatores de risco e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam consideravelmente diferentes dos resultados atuais e históricos incluem, entre outros: riscos associados à COVID-19 e todas as variantes da COVID-19 e a outros surtos de doenças, epidemias, pandemias ou preocupações de saúde pública generalizadas semelhantes e outros desastres naturais; nossa dependência de terceiros para fabricação e fornecimento de nossos produtos; nossa capacidade de desenvolver ou adquirir e manter e proteger novos produtos (particularmente produtos tecnológicos) e tecnologias que alcancem a aceitação do mercado com margens aceitáveis; desafios de transição associados a aquisições, alienações e joint ventures, incluindo a falha de alcançar sinergias/benefícios previstos; riscos jurídicos, regulatórios, de conformidade, de segurança cibernética, financeiros e tributários associados a aquisições, alienações e joint ventures; determinadas disposições em nossos documentos governamentais que podem desestimular nossas aquisições por terceiros; mudanças adversas em descontos de fornecedores ou outros incentivos de compra; riscos relacionados à venda de produtos de marca corporativa; efeitos de um mercado altamente competitivo (incluindo, entre outros, concorrência de sites de comércio on-line de terceiros) e em consolidação; a revogação ou proibição judicial da implementação da Lei de Tratamento Acessível; mudanças no setor de saúde; riscos de expansão do poder de compra do cliente e estruturas de custo em várias camadas; aumentos nos custos de envio de nossos produtos ou outros problemas de atendimento com nossos expedidores terceirizados; condições macroeconômicas e políticas globais e nacionais gerais, incluindo inflação, deflação, recessão, flutuações no preço da energia e o valor do dólar americano em comparação com moedas estrangeiras e mudanças em outros indicadores econômicos, acordos comerciais internacionais, possíveis barreiras comerciais e terrorismo; descumprimento de requisitos regulatórios atuais e futuros; riscos associados ao Regulamento de Dispositivos Médicos da UE; descumprimento das leis e regulações relacionados a fraude de serviços de saúde ou outras leis e regulações; descumprimento das leis e regulações relacionados a coleta, armazenamento e processamento de informações pessoais confidenciais ou padrões em registros ou transmissões eletrônicas de saúde; mudanças na legislação tributária; riscos relacionados a responsabilidade de produto, propriedade intelectual e outras alegações; riscos de litígio; desenvolvimentos de litígios novos ou imprevistos e a situação de assuntos de litígio; riscos associados a políticas aduaneiras ou restrições legislativas à importação; ataques cibernéticos ou outras violações de privacidade ou segurança de dados; riscos associados a nossas operações globais; nossa dependência de nossa administração sênior, contratação e retenção de funcionários e nossos relacionamentos com clientes, fornecedores e fabricantes; e disrupções nos mercados financeiros. A ordem em que esses fatores aparecem não deve ser interpretada como indicação da importância relativa ou prioridade.

Advertimos que esses fatores podem não ser exaustivos e que muitos desses fatores estão além de nossa capacidade de controlá-los ou prevê-los. Consequentemente, quaisquer declarações prospectivas aqui contidas não devem ser consideradas como uma previsão de resultados reais. Não assumimos nenhum dever e nenhuma obrigação de atualizar as declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005751/pt/

Contato

Investidores Ronald N. South Vice-presidente Sênior e Diretor Financeiro [email protected] +1 (631) 843-5500

Graham Stanley Vice-presidente de Relações com Investidores [email protected] +1 (631) 843-5963

Mídia Ann Marie Gothard Vice-presidente de Relações Corporativas Globais com a Mídia [email protected] +1 (631) 390-8169

