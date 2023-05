Comunicado do Business Wire :Fermaca Networks

A Fermaca Networks, um importante desenvolvedor de infraestrutura, tem orgulho de anunciar que está iniciando a implantação de um sistema subterrâneo de 2.000 km que conectará El Paso, Texas, e Queretaro, México. É o primeiro sistema de seu tipo nos últimos 26 anos e também conectará outras cidades estratégicas no México: Chihuahua, Torreon, Aguascalientes e Guadalajara.

"Este investimento de US$ 175 milhões é a primeira fase da expansão da rede da Fermaca Networks. Ele marca a primeira fase de disponibilizar a tão procurada fibra apagada de longa distância entre os EUA e o México. A Fermaca Networks também criou o programa Fermaca Fiber Partners que consiste das melhores operadoras de fibra óptica metropolitanas, regionais, de longa distância e internacionais da categoria para interconectar os data centers mais importantes do país", disse Edgar Mosti - diretor de receita, Fermaca Networks.

O FN-1 será o primeiro cabo a ser implantado no México em 26 anos. Esta nova rodovia digital EUA-México oferecerá às principais partes interessadas, como hyperscalers, operadoras e grandes empresas a capacidade ilimitada exigida pelo mercado e desempenhará um papel importante no fortalecimento da crescente demanda por dados no México. O sistema de 192 fibras/múltiplos dutos será concluído no quarto trimestre de 2025.

A Fermaca Networks passou os últimos dois anos projetando a rota de fibra mais eficiente que utiliza uma combinação exclusiva de direito de passagem. "Estamos entusiasmados de continuar nosso histórico de sucesso ao oferecer maior valor aos nossos clientes e parceiros, além de ajudá-los a competir nos mercados que atendem no mundo inteiro. A combinação do "know-how" da Fermaca Infraestructura com mais de 8.000 proprietários de terras e direitos de passagem públicos, juntamente com um histórico de conclusão bem-sucedida de projetos de energia, nos torna um formador de mercado ideal no espaço de telecomunicações", disse Ray Fletcher - CEO da Fermaca Networks.

Sobre a Fermaca Networks

A Fermaca Networks ("FN") é um desenvolvedor dedicado de infraestrutura que procura utilizar os ROWs mais seguros e exclusivos no México com o objetivo de ser o primeiro e principal fornecedor da muito procurada infraestrutura de fibra apagada LH no México. Posicionada exclusivamente para atender à grande e crescente demanda por dados e fibra apagada em um mercado desatendido.

