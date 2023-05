Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM, principal plataforma de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE - líder mundial em soluções de tecnologia de atomização - juntou-se hoje a defensores globais da saúde, cientistas, políticos e especialistas do setor em uma conferência virtual sobre a redução dos danos do tabaco.

IN FOCUS, um evento anual de meio dia organizado pelo Fórum Global do Tabaco e Nicotina (Global Tobacco & Nicotine Forum, GTNF) que tem como objetivo considerar as principais questões que afetam o setor, voltou este ano ao tema da redução dos danos do tabaco e da melhor forma de apoiar os fumantes na transição para produtos de risco reduzido, incluindo vaporizadores, produtos que não queimam e nicotina oral.

Antes da conferência virtual, os representantes da FEELM falaram em um evento durante o café da manhã no centro de Londres junto com Andrew Lewer, Membro da Ordem do Império Britânico e Membro do Parlamento, vice-presidente do Grupo Parlamentar de Todos os Parlamentos do Reino Unido para Vaporização, bem como de Delon Human, presidente da Health Diplomats e ex-secretário-geral da Associação Médica Mundial.

O governo do Reino Unido sempre definiu que sua estratégia de redução de danos se concentra no uso da vaporização como uma ferramenta para parar de fumar e no incentivo aos fumantes atuais a fazer uma transição a uma alternativa menos prejudicial. Desde 2015, a Saúde Pública da Inglaterra (Public Health England) [agora Escritório de Melhoria da Saúde e Disparidades (Office for Health Improvement and Disparities)] deixou claro que a vaporização é pelo menos 95% menos prejudicial do que fumar, após uma análise de todas as pesquisas independentes e revisadas por pares disponíveis. Isso foi apoiado por uma nova revisão das evidências em 2018 e pelo Dr. Javed Khan em seu relatório independente no ano passado sobre "tornar o tabagismo obsoleto", bem como no recente discurso no início deste mês por Neil O'Brien, Ministro da Saúde Pública e Membro do Parlamento.

No entanto, foram levantadas preocupações sobre o crescimento da disponibilidade de vaporizadores ilegais e fora de conformidade, bem como o aumento das taxas de acesso de jovens a produtos de nicotina. Como líder global em soluções de tecnologia de atomização, a FEELM está centrada em garantir a conformidade com todas as regulamentações nos mercados em que opera e apoiar seus clientes do setor através de investimentos em pesquisa e inovação tecnológica.

Echo Liu, diretor da divisão europeia da FEELM, disse:

"Recebemos com satisfação o reconhecimento contínuo do governo do Reino Unido do potencial que a vaporização tem para alcançar suas ambições de um futuro livre de fumo, e estamos comprometidos em trabalhar com os órgãos reguladores e com o setor em geral para abordar os principais desafios que o setor enfrenta".

"Nossas soluções de vaporização foram amplamente adotadas em mais de cinquenta mercados, incluindo o Reino Unido, a França e a Alemanha, e estão ajudando milhões de fumantes a melhorar sua saúde ao mudar para a vaporização".

As tecnologias de bobina de cerâmica descartável da FEELM já foram lançadas em mercados como França, Reino Unido e Bélgica, em nome de seus clientes, e em breve estarão disponíveis em outros mercados importantes. A solução FEELM MAX, que oferece mais tragadas, maior consistência de sabor e uma medida de e-líquido totalmente visível, é o melhor descartável disponível que garante a conformidade regulatória.

A FEELM lançará o FEELM MAX na Birmingham Vaper Expo, em 13 de maio.

Sobre a FEELM:

Como uma marca insígnia de tecnologia OEM pertencente à SMOORE, a FEELM é a principal provedora mundial de soluções de sistemas fechados de vaping. Através de sua tecnologia de aquecimento de bobina de cerâmica, utilizada em cerca de uma em cada duas cápsulas fechadas vendidas em todo o mundo, a FEELM oferece suas soluções de vaping a empresas b2c em 50 países, incluindo RELX, HEXA, KIWI e NJOY, entre outras.

Sobre a SMOORE:

A SMOORE é líder mundial em oferta de soluções de tecnologia de vaping, incluindo a fabricação de dispositivos OEM de vaping e componentes de vaping para produtos que não queimam, com tecnologia avançada de P&D, enorme capacidade de fabricação, portfólio de produtos de ampla abrangência e uma base diversificada de clientes.

About GTNF:

O Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF) é o principal fórum anual do mundo que analisa o futuro dos setores de tabaco e nicotina. Desde seu lançamento no Rio de Janeiro em 2008 até os dias atuais, o GTNF se converteu no intercâmbio global de opiniões e idéias entre especialistas em saúde pública, representantes governamentais, o setor e os investidores.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com Tommy Gilchrist no telefone +44 7388 110 679 ou e-mail [email protected]

