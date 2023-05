Comunicado do Business Wire :Dar

Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) - Dar, uma renomada consultoria multidisciplinar internacional, adquiriu a Su-Yapi Engineering & Consulting - Su-Yapi, uma das principais empresas de consultoria de engenharia da Turquia. Com cerca de 200 profissionais multidisciplinares, Su-Yapi é líder regional em água, esgoto, infraestrutura, energia, barragens e energia hidrelétrica.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005057/pt/

Dar Group Chairman - Talal Shair, Su-Yapi Chairwoman - Sedef Odabasi Erdogan, and executives from both firms - (Photo: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta aquisição é um movimento estratégico da Dar para intensificar sua presença na Turquia e na Ásia Central e reforçar sua posição de liderança no Oriente Médio e na África em recursos hídricos, barragens e energia hidrelétrica.

"A adição da Su-Yapi à nossa família de marcas dá suporte a nossa estratégia de crescimento em importantes setores e regiões", disse Talal Shair, Presidente e Diretor Executivo do Dar Group. "Compartilhamos uma missão comum de servir as comunidades e entregar complexos projetos icônicos multidisciplinares que agregam valor social a longo prazo."

O Diretor de Operações da Dar na Turquia, Beshara Wakim, acrescentou: "Esta parceria apresenta uma oportunidade significativa de aproveitar nossos recursos e competências combinados para crescimento colaborativo e ambição renovada."

Ao expressar entusiasmo com a transação, Sedef Odabasi Erdogan, Presidente da Su-Yapi, observou: "Estamos felizes por nos tornar parte da família Dar, pois compartilhamos valores comuns e o propósito de fazer progresso juntos. Estamos empolgados com as potenciais oportunidades que esta transação traz a nossa equipe, clientes e comunidades."

A Su-Yapi continuará operando de modo independente sob sua própria marca, enquanto se beneficia da ampla rede internacional, recursos e capacidades do Dar Group, onde marcas especializadas de classe mundial cooperam em qualidade, inovação, confiabilidade, entrega e excelente relacionamento com o cliente.

Sobre a Dar e o Dar Group

Fundada em 1956, a Dar é uma renomada consultoria multidisciplinar internacional que fornece serviços de planejamento, projetos, engenharia e gerenciamento de projetos para prédios, cidades, transporte, infraestrutura civil, água e meio ambiente. Com 7.800 profissionais distribuídos em 47 escritórios em mais de 30 países, a Dar entregou 4.500 projetos no valor de mais de US$ 540 bilhões a 950 clientes ao redor do mundo. Dar é fundadora do Dar Group, um grupo premiado de consultoria em arquitetura, engenharia, gerenciamento de projetos e energia, consistentemente classificado entre as 10 maiores empresas internacionais de projetos (Engineering News Record).

LinkedIn

Sobre a Su-Yapi

Su-Yapi é uma consultoria respeitável com sede na Turquia que fornece serviços multidisciplinares desde 1964. Com mais de 700 projetos concluídos em mais de 30 países como Turquia, na Ásia Central, Europa, Oriente Médio e África, é conhecida por sua excelência em planejamento, projetos, engenharia e gerenciamento de projetos de barragens, usinas hidrelétricas, infraestrutura, meio ambiente, recursos hídricos, estruturas hidráulicas, gás natural, transporte e edificações.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230504005057/pt/

Contato

Haya Yahya [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags