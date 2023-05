Com dois gols de pênalti, Goiás vence Gimnasia y Esgrima (2-0) em La Plata pela Sul-Americana

O Goiás derrotou o argentino Gimnasia y Esgrima por 2 a 0, como visitante, em jogo da terceira rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, disputado na noite desta quinta-feira, no estádio Carmelo Zerillo, em La Plata.

Vinicius abriu o placar de pênalti no início do segundo tempo (55') e Matheus Peixoto ampliou na reta final (82') também com uma penalidade máxima em um jogo que teve uma arbitragem polêmica do equatoriano Luis Quiroz, que expulsou o zagueiro Diego Mastrángelo (54'), da equipe argentina.

Com este resultado, o Goiás sobe para a primeira colocação do Grupo G com 5 pontos, enquanto aguarda o jogo entre o peruano Universitario e o colombiano Independiente Santa Fe, que se enfrentam em seguida, enquanto o Gimnasia segue em último, sem pontos depois de sofrer três derrotas em três jogos.

Na próxima rodada, o Goiás vai receber o Universitario, no Estádio da Serrinha, na terça-feira, 23 de maio, e no mesmo dia o Gimnasia enfrentará em casa o colombiano Santa Fe.

--- Ficha técnica:

Local: Estádio Juan Carmelo Zerillo (La Plata)

Árbitro: Luis Quiroz (EQU)

Gols:

Goiás: Vinícius (55' de pênalti), Peixoto (82' de pênalti)

Cartões amarelos:

Gimnasia La Plata: Muro (29'), Fernandez (81')

Goiás: Lucas (36'), Palacios (46'), Vinícius (64'), Sidimar (90+1')

Expulsões:

Gimnasia La Plata: Mastrángelo (54')

Escalações:

Gimnasia La Plata: Nelsona Federico Insfran - Guillermo Enrique, Tomas Fernandez, Diego Mastrángelo, Rodrigo Gallo - Alexis Steimbach, Nicolas Sanchez (Ignacio Miramon 80), Tomas Muro (Leandro Mamut 75), Alan Sosa (Eric Ramirez 80), Cristian Alberto Tarragona (Franco Soldano 75), Franco Torres (Ivo Mammini 63). DT: Sebastián Romero.

Goiás: Rangel Rosa - Maguinho, Lucas Halter (cap.), Sidimar, Hugo (Sander 90+6) - Zé Ricardo, Jhonny Lucas (Everton Morelli 46), Fellipe Bastos (Guilherme Marques 74), Julian Palacios (Apodi 74), Vinícius (Matheus Santos 86') - Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

