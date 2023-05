Colômbia denuncia tratamento recebido por cidadãos expulsos dos EUA

A autoridade migratória da Colômbia denunciou nesta quinta-feira (04) que os colombianos expulsos dos Estados Unidos, em sua maioria mulheres e menores de idade, recebem "um tratamento degradante" por parte das autoridades.

Imigrantes irregulares ou pessoas que cumpriram pena nos Estados Unidos são submetidos a "tratamentos cruéis e degradantes" antes e durante o voo de retorno ao seu país, alertou a Migración Colombia.

Neste processo, são usados "elementos restritivos, como algemas nos pés e nas mãos, inclusive em mães de família". Alguns não têm permissão para tomar banho durante vários dias, ficam retidos em locais muito frios e recebem alimentos em mau estado, destacou o chefe da entidade, Fernando García Manosalva, em entrevista à Blu Radio.

Segundo a autoridade migratória, as autoridades americanas também cancelam com frequência as viagens de retorno, como ocorreu com dois voos, previstos para os dias 1º e 2 de maio.

Os Estados Unidos anunciaram no mês passado que irão abrir centros na Colômbia e Guatemala para pré-selecionar os imigrantes que poderão entrar naquele país quando for levantada, no próximo dia 11, uma norma que permite a expulsão da imensa maioria daqueles que cruzam a fronteira sem a documentação necessária.

"Temos que fazer algum tipo de pressão e chamar a atenção para que os direitos e a integridade da população colombiana sejam cumpridos", insistiu García.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), cerca de 160 mil pessoas tentaram cruzar as fronteiras dos Estados Unidos em março, de acordo com dados oficiais.

