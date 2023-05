Brighton se vinga do Manchester United e vence (1-0) com gol de Mac Allister nos acréscimos

Onze dias depois de sua eliminação nas semifinais da Copa da Inglaterra, nos pênaltis, o Brighton se vingou do Manchester United ao vencer por 1 a 0 nos últimos instantes, nesta quinta-feira, em jogo adiado da 28ª rodada da Premier League.

O argentino Alexis Mac Allister, aos 90+9, foi o autor do único gol da partida convertendo uma penalidade máxima.

Com quatro pontos de vantagem sobre o Liverpool (5º) e tendo disputado um jogo a menos, o Manchester United (4º) segue bem colocado na corrida pela vaga na próxima Liga dos Campeões.

Ao Brighton, os três pontos desta quinta-feira permitem que o time suba ao sexto lugar, dentro da zona europeia. E com dois jogos a menos que os concorrentes Liverpool, Aston Villa e Tottenham, tem razões para sonhar.

Assim como aconteceu no recente duelo pela Copa do Rei, o jogo foi bastante equilibrado, sem muitas chances e com os goleiros muito atentos.

As chances se sucederam nos dois gols e o United teve várias para conquistar os três pontos.

O brasileiro Antony (2' e 20') tentou no primeiro tempo, assim como o português Bruno Fernandes (68') e o também brasileiro Casemiro (74') na segunda etapa.

Nos acréscimos, o goleiro espanhol do United, David De Gea, brilhou ao evitar gols de Mac Allister (90') e do equatoriano Moisés Caicedo (90+5'), mas após essa segunda defesa, para surpresa geral, inclusive dos jogadores do Brighton, o VAR sinalizou ao árbitro um toque de mão na área de Luke Shaw.

Na hora da cobrança, Mac Allister (90+9) mostrou frieza e superou De Gea, deixando os três pontos em casa.

"Há um Deus no futebol", vibrou o técnico do Brighton, Roberto De Zerbi, em entrevista à Sky Sports.

"Merecemos ganhar a semifinal (da Copa) mas perdemos nos pênaltis. Hoje ganhamos com um pênalti. Nos dois jogos acho que jogamos melhor que o United", afirmou.

Já o treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, lamentou as falhas de sua equipe na partida. "Temos que aproveitar as chances, ser mais precisos e não cometer erros como os que cometemos nos últimos segundos", disse o técnico holandês.

--- Resultados dos jogos adiados da 28ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Quarta-feira:

Manchester City - West Ham 3 - 0

Gols:

Manchester City: Aké (49'), Haaland (70'), Foden (85')

Liverpool - Fulham 1 - 0

Gol:

Liverpool: Salah (39' de pênalti)

- Quinta-feira:

Brighton - Manchester United 1 - 0

Gol:

Brighton: Mac Allister (90+9' de pênalti)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 79 33 25 4 4 87 30 57

2. Arsenal 78 34 24 6 4 81 39 42

3. Newcastle 65 33 18 11 4 61 27 34

4. Manchester United 63 33 19 6 8 49 40 9

5. Liverpool 59 34 17 8 9 66 42 24

6. Brighton 55 32 16 7 9 62 40 22

7. Tottenham 54 34 16 6 12 63 57 6

8. Aston Villa 54 34 16 6 12 46 42 4

9. Brentford 50 34 12 14 8 52 44 8

10. Fulham 45 34 13 6 15 45 46 -1

11. Crystal Palace 40 34 10 10 14 35 45 -10

12. Chelsea 39 33 10 9 14 31 38 -7

13. AFC Bournemouth 39 34 11 6 17 36 64 -28

14. Wolverhampton 37 34 10 7 17 29 50 -21

15. West Ham 34 34 9 7 18 37 50 -13

16. Leicester 30 34 8 6 20 46 59 -13

17. Leeds 30 34 7 9 18 43 67 -24

18. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

19. Everton 29 34 6 11 17 27 52 -25

20. Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32

./bds/bur-hap/dr/aam