Botafogo fica no empate com a LDU (0-0) em casa pela Sul-Americana

Botafogo empatou em 0 a 0 com a LDU, que manteve a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em um jogo com poucos lances de perigo.

Líder do Brasileirão com três vitórias em três jogos, o time carioca não conseguiu superar a defesa equatoriana, mas apesar do placar, saiu de campo sob aplausos da torcida, que compareceu em bom número na noite desta quinta-feira.

Os visitantes, dirigidos pelo argentino Luis Zubeldía, deixaram poucos espaços para o time comandado pelo português Luís Castro.

A LDU está na liderança com sete pontos, dois a mais que o alvinegro, que tem 5. O chileno Magallanes segue com dois e o César Vallejo fecha a chave com um.

As duas equipes voltam a jogar pela competição dentro de três semanas: o Botafogo enfrenta os peruanos no dia 25 de maio enquanto a LDU visita os chilenos dois dias antes.

