Betis vence Athletic Bilbao (1-0) e se consolida na 'zona europeia' do Espanhol

O Betis (6º) venceu nesta quinta-feira o Athletic Bilbao (8º) por 1 a 0, em jogo da 33ª rodada do campeonato espanhol, enquanto o Rayo Vallecano (9º) derrotou por 2 a 1 o Valladolid (16º), que continua à beira do abismo.

Um gol de Willian José com um chute de primeira logo aos 6 minutos deu ao Betis os três pontos, o que lhe permite consolidar sua posição na zona da Liga Europa e continuar sonhando com uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

A derrota é um golpe nas aspirações europeias do Athletic Bilbao, que acumulou o terceiro jogo consecutivo sem vencer.

O Rayo Vallecano venceu o Valladolid por 2 a 1 com gols de Raúl de Tomás (47') e Sergio Camello (80') e continua sonhando com uma vaga europeia.

O Valladolid, que descontou já no fim por meio de Sergio León (84'), fica a apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, no momento em que restam cinco rodadas para o fim do campeonato.

Mais cedo o Girona (7º) venceu o Mallorca (12º) por 2 a 1 e se aproximou das posições europeias, enquanto o Sevilla (10º) derrotou o Espanyol (19º) por 3 a 2 a uma semana de enfrentar a Juventus na Liga Europa.

Os gols de Bernardo, aproveitando uma bola solta na área no fim do primeiro tempo (45'), e de Taty Castellanos de cabeça (84') permitiram ao Girona dar um salto, depois de um jogo em que dominou o Mallorca, que diminuiu na reta final por meio de Vedat Muriqi (80').

A equipe catalã está a cinco pontos da zona de acesso à Liga Europa, fechada atualmente pelo Betis (6º).

O treinador do Girona, Míchel Sánchez, considerou que o objetivo não é a Europa mas ficar na parte mais alta possível da tabela, embora "os torcedores possam fazer os seus números, os seus cálculos".

"Eles têm o direito de poder sonhar com algo mais porque o primeiro objetivo (a permanência) já foi alcançado", disse o técnico após o jogo.

Em Sevilla, os donos da casa saíram na frente com um gol de Bryan Gil (22'), mas o Espanyol empatou com um gol contra de Karim Rekkik (32') e ampliou com um belo chute no ângulo de Javier Puado (43'), antes de Lucas Ocampos empatar de pênalti (69) e Pape Gueye fez 3 a 2 na reta final (87').

A vitória sevillista mantém o Espanyol afundado na zona de rebaixamento para a Segunda Divisão, a três pontos da primeira posição de salvação, ocupada atualmente pelo Valencia.

O Sevilla pressionou após o intervalo para conseguir uma vitória que levantou o moral antes de enfrentar a Juventus dentro de uma semana no jogo de ida das semifinais da Liga Europa.

-- Resultados da 33ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Almería - Elche 2 - 1

Barcelona - Osasuna 1 - 0

Real Sociedad - Real Madrid 2 - 0

- Quarta-feira:

Valencia - Villarreal 1 - 1

Getafe - Celta Vigo 1 - 0

Atlético de Madrid - Cádiz 5 - 1

- Quinta-feira:

Sevilla - Espanyol 3 - 2

Girona - Mallorca 2 - 1

Rayo Vallecano - Valladolid 2 - 1

Athletic Bilbao - Betis 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 82 33 26 4 3 60 11 49

2. Atlético de Madrid 69 33 21 6 6 60 26 34

3. Real Madrid 68 33 21 5 7 69 32 37

4. Real Sociedad 61 33 18 7 8 43 29 14

5. Villarreal 54 33 16 6 11 47 34 13

6. Betis 52 33 15 7 11 40 37 3

7. Girona 47 33 13 8 12 52 46 6

8. Athletic Bilbao 47 33 13 8 12 43 33 10

9. Rayo Vallecano 46 33 12 10 11 40 42 -2

10. Osasuna 44 33 12 8 13 29 35 -6

11. Sevilla 44 33 12 8 13 41 49 -8

12. Mallorca 41 33 11 8 14 32 37 -5

13. Celta Vigo 39 33 10 9 14 38 46 -8

14. Almería 36 33 10 6 17 42 58 -16

15. Cádiz 35 33 8 11 14 26 49 -23

16. Valladolid 35 33 10 5 18 30 57 -27

17. Valencia 34 33 9 7 17 36 40 -4

18. Getafe 34 33 8 10 15 30 42 -12

19. Espanyol 31 33 7 10 16 40 56 -16

20. Elche 16 33 3 7 23 25 64 -39

