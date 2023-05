BCE sobe juros em 0,25 ponto e diz que inflação ainda está muito alta

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou as suas principais taxas de juro em 0,25 ponto percentual nesta quinta-feira (4), continuando com a sua política de aperto monetário para combater a inflação, embora a um ritmo mais lento do que antes.

"As perspectivas de inflação continuam muito altas e duram muito tempo", afirmou a instituição em comunicado.

As taxas de juros estão agora entre 3,25% e 4%, seu nível mais alto desde outubro de 2008.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este é o sétimo aumento consecutivo dos juros, mas o desta quinta-feira é o mais moderado desde que a instituição empreendeu uma política de aperto monetário para combater os aumentos de preços.

No comunicado, o banco europeu não deu pistas sobre os seus passos futuros, embora esta questão deva estar no centro da conferência de imprensa da sua presidente, Christina Lagarde, agendada para a tarde desta quinta-feira.

Essa alta mais moderada parece indicar que o BCE "entrou na fase final de seu ciclo de aperto", analisa Carsten Brzeski, do banco ING.

A decisão tomada pelo Conselho de Governo do BCE, de 26 membros, corresponde às expectativas da maioria dos analistas após uma série de altas desde julho de 2022.

fcz/smk/ob/sag/mis/mb/aa

Tags