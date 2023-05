Banco regional americano PacWest pode ser vendido e suas ações desmoronam

O banco regional americano PacWest sofreu uma nova queda na bolsa nesta quinta-feira (4), em um mercado que teme um novo capítulo na crise bancária.

Às 15h35 GMT (12h35 no horário de Brasília), as ações do banco caíam mais de 50% em Wall Street.

A queda na bolsa deste banco regional, com sede em Los Angeles (Califórnia), arrastava junto outros atores do setor, como o banco de Phoenix (Arizona) Western Alliance (-19%) e o KeyCorp (-8%), matriz da rede KeyBank, de Cleveland (Ohio).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a compra de forma urgente do First Republic pelo JPMorgan Chase na segunda-feira, o PacWest é considerado o novo elo fraco de um sistema que viu quatro bancos quebrarem desde março.

O Pacific Western ou PacWest ocupa o 53º lugar no setor nos Estados Unidos em termos de volume de ativos, com US$ 41 bilhões (cerca de R$ 205 bilhões) no final de 2022.

Todo o setor bancário sofria nesta quinta em Wall Street, desde Wells Fargo (-2,58%) e JPMorgan Chase (-1,62%) até o Bank of America (-1,78%), todos bancos gigantes que atraíram depósitos de poupadores temerosos diante das dificuldades dos bancos regionais.

"Não houve calma depois da compra do First Republic", destacou Edward Moya, da Oanda. "O alvo se moveu de um banco para outro e o setor está em dificuldades", resumiu.

Na quarta-feira, após o fechamento de Wall Street, os executivos do PacWest afirmaram em comunicado que "estão examinando todas as opções estratégicas" e que foram "contatados por vários parceiros e investidores potenciais".

A mensagem buscava tranquilizar, uma vez que o PacWest indicou que não registrou retiradas excepcionais após a compra do First Republic pelo JPMorgan Chase, depois que o controle da instituição foi tomado pelas autoridades americanas para evitar a quebra após uma saída em massa de investimentos.

"Nossos recursos em dinheiro vivo e liquidez disponível ainda são sólidos", acrescentou o PacWest.

No primeiro trimestre, a instituição teve uma queda de depósitos de 17%, segundo seus resultados trimestrais divulgados na semana passada.

Desde o início da crise bancária no início de março, quatro empresas do setor fecharam ou foram adquiridas por outros bancos maiores: Silvergate Bank, Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank e, por último, First Republic.

"Haverá mais bancos sob estresse", garante Edward Moya. Trata-se de uma situação com a qual "teremos que lidar até o final do ano, e até mesmo além", acrescentou.

tu-sco/vmt/mr7gm/ic

Tags