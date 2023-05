Autoridades dos EUA investigam papel do Goldman Sachs na falência do SVB

As autoridades americanas investigam as atividades realizadas pelo Goldman Sachs para o Silicon Valley Bank (SVB) antes da falência do banco californiano, revelou o Goldman Sachs em um documento publicado nesta quinta-feira (4).

O Goldman Sachs está "cooperando e fornecendo informações a várias autoridades do governo" sobre seu trabalho em nome do SVB em março, disse o comunicado, referindo-se à ruína do banco especializado em finanças tecnológicas.

O banco de investimentos Goldman Sachs foi criticado tanto por aconselhar o banco quanto por comprar títulos depreciados em um negócio que acabou desempenhando um papel central na falência do SVB.

As autoridades americanas intervieram no SVB em 10 de março, dois dias depois de o banco emitir um comunicado anunciando que buscava levantar capital rapidamente para lidar com saques maciços de seus clientes, enquanto perdia US$ 1,8 bilhão R$ 9 bilhões) na venda de títulos financeiros.

No mesmo comunicado, o SVB disse que instruiu o Goldman Sachs a levantar novos fundos.

Nesta quinta-feira, o Goldman Sachs especificou que a investigação das autoridades americanas abordou o "período em que o SVB o contratou para captar recursos e em que lhe vendeu uma carteira de títulos".

Cerca de 20 democratas da Câmara dos Representantes (baixa) pediram ao regulador bancário que abrisse uma investigação para determinar se o Goldman Sachs "operava de forma totalmente independente em suas atividades de consultoria ao SVB".

