Athletico-PR vence Libertad (2-1) de virada e lidera Grupo G da Libertadores

O Athletico-PR venceu o Libertad de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira, em Assunção, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores-2023.

O Furacão marcou por meio de Rómulo e Alex Santana, aos 52 e 63 minutos da partida disputada no estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia. O Libertad havia aberto o placar com um gol de Oscar 'Tacuara' Cardozo, aos 10 minutos.

Com este resultado, o Athletico-PR é o líder da chave com 7 pontos, três a mais que o Alianza Lima, enquanto o Atlético-MG é terceiro com 3 e o time paraguaio fecha na lanterna com 3 pontos.

