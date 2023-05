Secretário da ONU para Assuntos Humanitários chega ao Sudão

O secretário da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, chegou ao Sudão nesta quarta-feira (3) para avaliar a forma de ajudar milhões de civis, bloqueados desde 15 de abril em uma guerra por poder entre dois generais rivais.

"Cheguei a Port Sudan para reafirmar o compromisso da ONU com o povo sudanês", escreveu no Twitter, no momento em que o país recebe os primeiros envios de ajuda humanitária.

O conflito, segundo a ONU, provocou uma "catástrofe" no país, um dos mais pobres do mundo e onde um em cada três habitantes dependia de ajuda humanitária antes da guerra.

Mais de 330.000 pessoas foram deslocadas e outras 100.000 fugiram para países vizinhos, segundo a ONU, que calcula a possibilidade de um número oito vezes maior de refugiados.

Os combates, que começaram em 15 de de abril, provocaram mais de 500 mortos, principalmente em Cartum e em Darfur (oeste), e milhares de feridos, de acordo com um balanço conservador.

