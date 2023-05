Raducanu anuncia que não vai disputar Roland Garros e Wimbledon

A tenista britânica Emma Raducanu anunciou nesta quarta-feira que passou por "pequenas cirurgias" nas mãos e no tornozelo que a impedirão de jogar "durante alguns meses", o que a deixará de fora dos torneios de Roland Garros e Wimbledon, principalmente.

"Estou decepcionada por ter que anunciar que ficarei de fora pelos próximos meses (...) É doloroso perder os torneios de verão (hemisfério norte)", escreveu a jogadora de 20 anos em sua conta no Instagram.

Raducanu não deu mais detalhes sobre o tempo estimado de ausência, mas perderá os dois torneios de Grand Slam: Roland Garros (22 de maio a 11 de junho) e Wimbledon (3 a 16 de julho).

Em função de sua recuperação, sua presença no último Major do ano, o US Open (28 de agosto a 10 de setembro), ainda não é garantida.

"É certo dizer que os últimos dez meses foram difíceis, já que lutei contra uma lesão recorrente em um osso nas duas mãos", contou a tenista na rede social, na qual publicou uma foto em uma cama de hospital com uma bandagem no braço direito.

"Vou passar por pequenas cirurgias nas duas mãos para resolver o problema (...) e enquanto estiver com isso vou passar por outro pequeno procedimento no tornozelo", explicou.

Raducanu foi campeã do US Open em 2021 e em julho de 2022 chegou à 10ª posição do ranking da WTA. Desde então, passou a conviver com problemas físicos.

Ela é atualmente a número 85 do mundo e muito em breve sairá do Top 100.

