Petrolífera mexicana Pemex fatura US$ 3,17 bi no 1T de 2023

A petrolífera estatal mexicana Pemex informou, nesta quarta-feira (3), um lucro líquido US$ 3,17 bilhões (R$ 15,92 bilhões) durante o primeiro trimestre do ano.

O valor representa uma queda de 54% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a empresa obteve um lucro líquido de US$ 6,84 bilhões (R$ 34,35 bilhões), segundo dados divulgados pela empresa.

O resultado é explicado pela "diminuição das vendas totais, aumento da deterioração de ativos fixos e diminuição de outras receitas", detalhou a Pemex em relatório a investidores.

Suas vendas totais diminuíram 19,1% em relação ao primeiro trimestre de 2022, para US$ 23,38 bilhões (R$ 117,4 bilhões), principalmente devido a uma queda de 30% nas receitas de exportação em vista dos "preços mais baixos do petróleo bruto registrados em todo o mundo".

Esse revés foi "parcialmente compensado" por uma queda no custo das vendas, um aumento no lucro cambial e uma queda no pagamento de impostos e taxas, destacou a empresa.

O resultado do primeiro trimestre mantém o bom tom de seu relatório final para 2022, quando a empresa registrou lucro de US$ 1,187 bilhão (R$ 5,92 bilhões), o primeiro desde 2012.

Apesar disso, a petroleira mantém uma pesada dívida financeira, que em 31 de março chegava a US$ 107,4 bilhões (R$ 539,37 bilhões), segundo o relatório.

