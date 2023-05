Missy Elliot e George Michael entre os novos membros do Hall da Fama do Rock

A rapper Missy Elliot, o cantor e compositor já falecido George Michael e a banda de rap-rock Rage Against the Machine vão ingressar, este ano, no Hall da Fama do Rock and Roll, anunciou a instituição americana nesta quarta-feira (3).

A cantora e compositora de rock eclético Kate Bush, o ícone da música country Willie Nelson, a cantora de rock-folk Sheryl Crow e o grupo de R&B The Spinners completam o grupo de nove membros na categoria de artistas em 2023.

Essa seleção "reflete os diversos artistas e sons que definem o rock and roll", disse John Sykes, presidente do Hall da Fama do Rock and Roll, instituição com sede em Cleveland, Ohio, que presta homenagem a a grandes personalidades da música.

A lista de 2023 também coincide com um ano histórico, no qual comemora-se o 50º aniversário do gênero hip-hop e o aniversário de 90 anos do lendário Willie Nelson.

Os artistas podem ingressar no Hall da Fama do Rock and Roll 25 anos depois de seu primeiro lançamento comercial de música. São votados por um corpo de mais de mil colegas, historiadores da música e veteranos da indústria.

Os novos homenageados serão admitidos formalmente em 3 de novembro na cerimônia anual do Hall da Fama do Rock and Roll, em Nova York, que este ano voltará ao Barclays Center, no Brooklyn.





