Memphis Depay sofre nova lesão e vai desfalcar o Atlético de Madrid

O atacante holandês Memphis Depay sofreu uma lesão na panturrilha direita, anunciou o Atlético de Madrid em um comunicado, e vai perder pelo menos a partida desta quarta-feira contra o Cádiz 17h00 (horário de Brasília) que poderá levar os 'Colchoneros' ao segundo lugar na tabela do campeonato espanhol.

O holandês deixou o treino coletivo na terça-feira com algumas dores que o acompanhavam desde o dia anterior, e o diagnóstico confirmou "uma lesão no sóleo direito", disse o 'Atleti', sem especificar qual será o tempo de recuperação do jogador.

Memphis Depay havia acabado de perder cinco jogos do campeonato devido a uma lesão na coxa sofrida na vitória da Holanda por 3 a 0 sobre Gibraltar nas Eliminatórias para a Euro-2024.

Ele voltou a atuar com sua equipe na vitória por 5 a 2 sobre o Valladolid fora de casa no domingo, contribuindo com um gol no final do jogo.

O atacante terá, no entanto, dez dias para se recuperar desta lesão, já que depois da partida contra o Cádiz, nesta quarta-feira, os 'colchoneros' só voltarão a jogar no dia 14 de maio, contra o Elche.

Além de Memphis Depay, o técnico Diego Simeone não poderá contar com Jan Oblak, Stefan Savic, Reinildo e Marcos Llorente contra o Cádiz, todos eles no departamento médico.

