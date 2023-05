Lazio vence Sassuolo (2-0) e adia título do Napoli

A Lazio venceu em casa o Sassuolo por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, e com isso evitou que o Napoli se proclamasse matematicamente campeão.

Um empate ou uma derrota do time romano, segundo colocado na tabela, teria dado o 'Scudetto' aos napolitanos, que precisam de apenas um ponto para confirmarem o título e na quinta-feira visitam a Udinese.

Com 64 pontos, a Lazio fica provisoriamente a 15 do Napoli, que no último domingo deixou passar a oportunidade de ser campeão na 32ª rodada ao empatar em casa com a Salernitana (1 a 1).

Para a Lazio, ciente de que o título é uma missão impossível, a vitória mantém a equipe firme na briga pelo vice-campeonato, com um ponto à frente da Juventus, que mais cedo derrotou o Lecce por 2 a 1.

Logo aos sete minutos, o time romano teve um gol do atacante Ciro Immobile anulado após revisão do VAR, mas pouco depois (14') conseguiu abrir o placar com o brasileiro Felipe Anderson, aproveitando assistência de Marcos Antônio.

No segundo tempo, a Lazio sacramentou a vitória nos acréscimos com o croata Toma Basic (90'+2), que mandou a bola para as redes após receber belo passe de Mattia Zaccagni.

Por sua vez, a Juventus conseguiu uma vitória tranquilizadora, por 2 a 1, em casa contra o Lecce, colocando assim um fim a uma sequência de cinco partidas seguidas sem vencer, considerando todas as competições.

A equipe de Turim não vencia na Serie A desde o dia 1º de abril, contra o Hellas Verona.

Depois de abrir o placar em cobrança de falta de longa distância do argentino Leandro Paredes, aos 15 minutos, a Juve comemorou um gol de Fabio Miretti dez minutos depois (25'), mas o italiano de 19 anos teve o lance anulado por impedimento.

O Lecce empatou aos 37 minutos, em um pênalti cobrado por Assan Cessay, mas a equipe de Turim reagiu em seguida com um chute certeiro do sérvio Dusan Vlahovic (40'), quebrando assim uma sequência de quase três meses sem marcar na Serie A.

No segundo tempo, a Juventus resistiu, em grande parte graças à boa atuação do goleiro polonês Wojciech Szczesny.

No final de abril, a equipe de Turim recuperou, pelo menos provisoriamente, os 15 pontos que lhe haviam sido retirados em janeiro devido a uma sanção por fraude contábil. Isso permite à 'Vecchia Signora' subir ao pódio e lutar diretamente pelas posições na Liga dos Campeões.

Enquanto isso, a Atalanta subiu para o quinto lugar ao vencer em casa a Spezia por 3 a 2. Os gols da equipe de Bérgamo foram marcados por Marten de Roon (32'), Davide Zappacosta (48') e o colombiano Luis Muriel (54').

Por sua vez, a Inter de Milão recuperou a quarta posição, que dá vaga na próxima Champions, ao golear o Hellas Verona fora de casa por 6 a 0.

Já o Milan ficou no empate em 1 a 1 com a Cremonese, mesmo placar do duelo entre Monza e Roma.

Nos demais jogos do dia, um "hat-trick" do franco-senegalês Boulaye Dia permitiu à Salernitana empatar em 3 a 3 com a Fiorentina, enquanto o Torino venceu por 2 a 0 em sua visita à Sampdoria, cada vez mais afundada rumo à Serie B.

--- Jogos da 33ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Quarta-feira:

Juventus - Lecce 2 - 1

Atalanta - Spezia 3 - 2

Salernitana - Fiorentina 3 - 3

Sampdoria - Torino 0 - 2

Hellas Verona - Inter 0 - 6

Lazio - Sassuolo 2 - 0

Milan - Cremonese 1 - 1

Monza - Roma 1 - 1

- Quinta-feira:

(15h45) Empoli - Bologna

Udinese - Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 79 32 25 4 3 68 22 46

2. Lazio 64 33 19 7 7 52 24 28

3. Juventus 63 33 19 6 8 50 28 22

4. Inter 60 33 19 3 11 60 35 25

5. Atalanta 58 33 17 7 9 56 39 17

6. Milan 58 33 16 10 7 53 39 14

7. Roma 58 33 17 7 9 45 31 14

8. Fiorentina 46 33 12 10 11 45 39 6

9. Bologna 45 32 12 9 11 41 40 1

10. Monza 45 33 12 9 12 41 44 -3

11. Torino 45 33 12 9 12 35 38 -3

12. Sassuolo 43 33 12 7 14 40 49 -9

13. Udinese 42 32 10 12 10 42 40 2

14. Salernitana 35 33 7 14 12 41 54 -13

15. Empoli 32 32 7 11 14 26 42 -16

16. Lecce 31 33 7 10 16 28 40 -12

17. Spezia 27 33 5 12 16 28 54 -26

18. Hellas Verona 27 33 6 9 18 27 51 -24

19. Cremonese 21 33 3 12 18 29 59 -30

20. Sampdoria 17 33 3 8 22 20 59 -39

