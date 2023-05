Homem suspeito de matar 5 pessoas no Texas é preso após quatro dias foragido

Policiais do Texas prenderam nesta terça-feira, 2, o homem suspeito de ter atirado e matado cinco pessoas durante uma briga com vizinhos na última sexta-feira, 28. Ele foi preso a poucos quilômetros do local do crime, em Cleveland.

O suspeito, Francisco Oropeza, de 38 anos, é um imigrante do México que chegou a ser deportado quatro vezes dos EUA antes de praticar o crime. Ele foi deportado pela primeira vez em março de 2009 e pela última vez em julho de 2016. As outras ocasiões foram em setembro de 2009 e janeiro de 2012.

Segundo o juiz Fritz Faulkner, de Houston, a prisão ocorreu na cidade de Conroe, que fica a 32 quilômetros do local do crime. As autoridades não informaram se Oropeza estava armado e como descobriram onde ele estava. "Meu assistente de emergência me ligou e disse que o pegaram", afirmou o juiz.

Testemunhas afirmam que o crime ocorreu depois que os vizinhos pediram ao homem que parasse de fazer disparos em seu quintal, pois o barulho não deixava que uma criança de oito anos dormisse. Depois de um breve intervalo no barulho, ele se dirigiu à casa ao lado e disparou tiros com um fuzil contra os vizinhos, incluindo o garoto.

Quatro pessoas foram declaradas mortas no local em Cleveland, que fica a cerca de 72 quilômetros a nordeste de Houston, e a criança morreu em um hospital, disse o Gabinete do Xerife do Condado de San Jacinto. Todos eram imigrantes de Honduras.

A polícia usou drones e cães rastreadores durante a busca prolongada por Oropeza. Eles vasculharam uma floresta densa nos arredores de Cleveland e outras imediações. O governador do Texas, Greg Abbott, ofereceu US$ 50 mil (R$ 251 mil) em recompensa para quem fornecesse informações relevantes sobre o paradeiro do suspeito. (Com agências internacionais).

