Guitarra destruída por Kurt Cobain vai a leilão nos EUA

Uma guitarra destruída no palco pelo conturbado ídolo do rock Kurt Cobain, líder do grupo Nirvana, vai ser leiloada no final de maio nos EUA.

A guitarra, uma Fender Stratocaster, foi remontada, porém não pode ser usada, segundo Kody Frederick, da casa de leilões Julien's Auctions, que espera que o artefato musical alcance a faixa dos 80.000 dólares (R$ 401.160,00 na cotação atual).

"Pode-se ver a rachadura provocada quando ele quebrou a guitarra", disse Frederick à AFP. "Kurt Cobain, quando estava no palco, quando tocava, era uma máquina. Podia-se sentir sua ira no palco. E se sentia pela forma como tratava seus instrumentos".

De certo modo, essa guitarra "danificada" de um "músico abalado" define essa "era da música áspera e tumultuosa".

Com seu som grunge, o Nirvana conquistou o coração dos jovens no final dos anos 1980, dando nova vida ao rock. A Fender Stratocaster preta quebrada foi autografada pelos três músicos do grupo de Seatle quando estavam em ascensão.

Entre os sucessos do Nirvana, muitos deles escritos por Cobain, estão "Come As You Are", "Lithium" e "Smells Like Teen Spirit", que virou um hino para muitos adolescentes.

Cobain lutou contra a dependência química e a depressão, e teve uma relação conturbada com a esposa, a também cantora Courtney Love. O astro do rock se suicidou em abril de 1994, aos 27 anos.

Quase 30 anos depois de sua morte, a marca que deixou no rock - e na mente de gerações de adolescentes e jovens adultos - continua perceptível.

O leilão, que vai acontecer em Nova York entre 19 e 21 de maio, também inclui uma lista de canções escritas a mão por Cobain para um show em Seatle em abril de 1991, cujo preço estimado é de 6.000 dólares (R$ 30.094,80 na cotação atual).

No palco naquela noite, o Nirvana tocou uma versão de "Smells Like Teen Spirit" alguns meses antes do lançamento da música, e "Nevermind", o principal álbum do grupo, vendeu mais de 30 milhões de cópias.

O leilão também inclui peças relacionadas a Eddie Van Halen, Elvis Presley e Fred Mercury.

