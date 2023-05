EUA oferece US$ 10 milhões de recompensa por suposto cibercriminoso russo

O governo dos Estados Unidos ofereceu, nesta quarta-feira (3), uma recompensa de US$ 10 milhões (R$ 50 milhões) por qualquer informação que leve à prisão de um programador russo que supostamente lideraria uma rede de tráfico internacional de dezenas de milhões de cartões de crédito roubados.

Denis Gennadievich Kulkov foi acusado pela promotoria federal do Brooklyn, em Nova York, por fraude cibernética e lavagem de dinheiro, segundo um comunicado do Serviço Secreto, órgão responsável pela proteção dos dignitários americanos, que trabalhou em conjunto com os Departamentos de Justiça, Interior e Estado neste caso.

Com 43 anos, Kulkov é acusado de ter criado, em 2005, a plataforma digital Try2Check que permite aos cibercriminosos verificar a validade de "dez milhões de números de cartões bancários" roubados a cada ano.

É "a maior recompensa em dinheiro já oferecida em nome do Serviço Secreto", acrescenta o comunicado de imprensa, que também especifica que os EUA haviam colaborado com Alemanha e Áustria para neutralizar sites da plataforma Try2Check.

Kulkov, que vive na Rússia, é suspeito de ter recebido ilegalmente cerca de 18 milhões de dólares (aproximadamente 90 milhões de reais) em bitcoins, dinheiro como qual adquiriu uma Ferrari e outros artigos de luxo, segundo a promotoria federal do Brooklyn.

Em teoria, o criador do Try2Ceck pode ser sentenciado a até 20 anos de prisão nos Estados Unidos, país cujas relações com a Rússia estão em seu pior momento em décadas, principalmente depois da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

