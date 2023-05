Eintracht vence Stuttgart de virada e vai à final da Copa da Alemanha

Depois de ir para o intervalo em desvantagem no placar, o Eintracht Frankfurt conseguiu uma virada por 3 a 2 sobre o Stuttgart fora de casa nesta quarta-feira e se classificou para a final da Copa da Alemanha contra o RB Leipzig, atual campeão do torneio.

O jogo não começou bem para o time de Frankfurt, em queda livre no Campeonato Alemão, quando o português Tiago Tomas abriu o placar para o Stuttgart aos 19 minutos.

Mas após a ida para o vestiário, o Eintracht voltou a campo melhor e empatou rapidamente com um belo gol do francês Evan Ndicka, aproveitanto assistência de seu compatriota Randal Kolo Muani (51').

Quatro minutos depois, o japonês Daichi Kamada virou para os visitantes, que depois fizeram o terceiro em cobrança de pênalti de Kolo Muani (75').

Empurrado pelos mais de 47 mil torcedores presentes na Mercedes Benz Arena, o Stuttgart diminuiu com Enzo Millot na reta final (83') e manteve as esperanças.

No último minuto, o time da casa teve um pênalti marcado que poderia dar o empate, mas o árbitro voltou atrás no lance após revisão do VAR.

No dia 3 de junho, em Berlim, o Eintracht Frankfurt vai disputar sua primeira final de Copa da Alemanha após o título sobre o Bayern de Munique em 2018. Seu adversário, o RB Leipzig, se garantiu na decisão ao golear por 5 a 1 o Freiburg na terça-feira.

