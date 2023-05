Desemprego na Eurozona caiu a 6,5% em março, mínimo histórico

O índice de desemprego nos países da zona do euro caiu em março para 6,5%, o menor nível da série histórica, em leve queda face aos 6,6% de fevereiro, anunciou nesta quarta-feira (3) a agência europeia de estatísticas Eurostat.

Este é o menor nível mais baixo do índice de desemprego na zona do euro desde que o Eurostat iniciou a compilação da série histórica, em abril de 1998.

Para a União Europeia (UE) como um todo (ou seja, incluindo os países que não usam a moeda comum), o desemprego de março foi calculado em 6%, o mesmo nível registrado em fevereiro, e dois décimos abaixo do resultado de março do ano passado.

De acordo com o Eurostat, em março deste ano havia 12,96 milhões de pessoas em toda a UE em busca de emprego, 10 milhões delas nos países da zona do euro.

Os números do Eurostat indicam que em março o índice de desemprego dos menores de 25 anos permaneceu elevado, em 14,3%, o mesmo resultado para a zona do euro e para a UE no seu conjunto. Em fevereiro, esse indicador era de 14,5 para toda a UE e de 14,4 para a zona do euro.

Enquanto isso, o índice de desemprego de homens e mulheres sofreu uma leve queda em relação a fevereiro, mas as mulheres ficaram com a pior parte.

Segundo o Eurostat, o índice de desemprego entre os homens na eurozona em março foi de 6,1% (estável em relação a fevereiro), enquanto entre as mulheres foi de 7,0% (ligeiramente abaixo dos 7,1% verificados em fevereiro).

Em toda a UE, foi de 5,6% entre os homens (5,7% em fevereiro) e de 6,3% entre as mulheres (6,4% no mês anterior).

