Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços essenciais de suporte à decisão para a comunidade mundial de investimentos, anunciou hoje que Ashley Lester ingressou na empresa como Chefe Global de Pesquisa e membro do Comitê Executivo da MSCI. Com sede em Londres, o Sr. Lester se reportará a Baer Pettit, Presidente.

Neste cargo, o Sr. Lester será responsável pelo desenvolvimento de pesquisa da MSCI nas linhas de produtos da empresa e segmentos de clientes de gestores de ativos, proprietários de ativos, bancos, empresas, fundos de cobertura, seguradoras e gestores de patrimônio. Ele fará estreita parceria com as equipes de produtos, cobertura de clientes, tecnologia e marketing da MSCI, a fim de garantir o desenvolvimento contínuo de pesquisas, análises e soluções inovadoras que visam ajudar investidores a navegar em um panorama de investimento em rápida transformação.

"Ashley é um pensador inovador e traz consigo uma rica experiência como investidor, em liderança de negócios e análise quantitativa e qualitativa", disse o Sr. Pettit. "Estou confiante de que sua experiência e conhecimento profundo dos mercados financeiros e análises de risco serão inestimáveis à medida que continuamos trabalhando em nossa missão de criar soluções baseadas em pesquisa para nossos clientes."

O Sr. Lester ingressa na MSCI com mais de uma década de extensa experiência em liderança de negócios, gestão de investimentos e pesquisa de investimentos em diversos ativos. Antes, passou oito anos na Schroders plc em Londres, mais recentemente como Chefe Fundador da Systematic Investments, na qual liderou uma equipe gerenciando mais de US$ 20 bilhões em fatores de patrimônio e estratégias de ESG. Anteriormente, atuou no Grupo de Investimento de Ativos Múltiplos da Schroders como Chefe de Pesquisa de Ativos Múltiplos, liderando pesquisas sobre construção de portfólio, modelagem de alocação de ativos e suposições do mercado de capitais.

Antes da Schroders, o Sr. Lester passou dois anos na MSCI como Chefe de Pesquisa de Classe de Ativos Múltiplos e Renda Fixa, onde gerenciou a equipe mundial de pesquisadores da MSCI, cobrindo renda fixa, modelagem de classe de ativos múltiplos e avaliação, conduzindo a agenda de pesquisa para soluções de risco com liderança de mercado da MSCI. Antes de ingressar na MSCI, o Sr. Lester foi Diretor Geral e Chefe de Análise de Risco de Mercado no Morgan Stanley, passou vários anos como Professor Assistente de Economia na Columbia Business School e na Brown University, bem como atuou como Economista Graduado no Reserve Bank of Australia. Ele é bacharel em economia com honras de primeira classe e medalha universitária da Universidade de Sydney e PhD em economia do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"Estou emocionado por voltar à MSCI em um momento de rápidas mudanças em todo o setor de investimentos a nível mundial", disse o Sr. Lester. "A MSCI está excepcionalmente bem posicionada para atender às necessidades dos investidores e estou na expectativa de liderar o desenvolvimento de nossas melhores percepções de investimento."

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

