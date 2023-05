City vence West Ham (3-0) e recupera liderança; Haaland marca e bate recorde da Premier League

O Manchester City venceu o West Ham (15º) por 3 a 0 em casa nesta quarta-feira, em jogo adiado da 28ª rodada e retomou a liderança em um jogo em que o atacante Erling Haaland chegou a 35 gols marcados, recorde absoluto da Premier League.

Com um gol aos 71 minutos, o norueguês Haaland se tornou o maior artilheiro de uma temporada da Premier League, todos os formatos incluídos, ao igualar a marca anterior de 34 gols, no domingo, na visita ao Fulham (vitória por 2 a 1).

Com seu gol, que aumentou a vantagem para 2 a 0 na partida desta quarta, superou Andy Cole e Alan Shearer, que haviam marcado 34 pelo Newcastle em 1993-1994 e pelo Blackburn na temporada seguinte, quando a elite inglesa tinha 22 times e 42 jogos, ao invés das 20 equipes e 38 rodadas do formato atual.

O zagueiro holandês Nathan Aké (50') colocou o time de Pep Guardiola no caminho da vitória após o intervalo e o inglês Phil Foden (85') fechou o placar nos minutos finais.

O City conquistou assim os três pontos e chegou a um total de 79, agora no topo da tabela, no lugar do Arsenal (2º com 78 pontos) que na terça-feira venceu o Chelsea (3-1) mas que, além da diferença de um ponto, disputou uma partida a mais que os 'Citizens'.

Com nove vitórias consecutivas, incluindo a goleada sobre o Arsenal por 4 a 1, o Manchester City continua sua corrida com passos firmes rumo ao tricampeonato inglês. A temporada pode ser dos sonhos para o time azul de Manchester, com a disputa das semifinais da Champions League e da final da FA Cup no horizonte (3 de junho).

Para os 'Hammers', esta é a terceira derrota consecutiva no campeonato e o time está a apenas quatro pontos do Nottingham Forest (18º), a primeira equipe na zona de rebaixamento. Além disso, tem um jogo difícil no próximo domingo: recebe o Manchester United (4º) no London Stadium.

No outro jogo desta quarta-feira, o Liverpool (5º) venceu o Fulham (10º) por 1 a 0 e se manteve na luta para entrar no 'Top 4'.

O árbitro marcou pênalti após uma falta na área sobre o uruguaio Darwin Núñez e a penalidade foi convertida pelo atacante egípcio Mohamed Salah (39'), que já soma 18 gols no campeonato. Apesar do domínio inicial do Liverpool, o Fulham não desistiu e quase saiu de Anfield com pelo menos o empate.

Os 'Reds', que vêm fazendo uma temporada de altos e baixos, continuam a dar passos rumo à recuperação. Esta foi a quinta vitória consecutiva na Premier League pela primeira vez nesta temporada e a equipe se mantêm a quatro pontos do Manchester United (4º), que no entanto disputou duas partidas a menos que o Liverpool e que visita o Brighton (8º) nesta quinta-feira, em outro duelo pendente da 28ª rodada.

--- Jogos adiados da 28ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Quarta-feira:

Manchester City - West Ham 3 - 0

Liverpool - Fulham 1 - 0

- Quinta-feira:

(16h00) Brighton - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 79 33 25 4 4 87 30 57

2. Arsenal 78 34 24 6 4 81 39 42

3. Newcastle 65 33 18 11 4 61 27 34

4. Manchester United 63 32 19 6 7 49 39 10

5. Liverpool 59 34 17 8 9 66 42 24

6. Tottenham 54 34 16 6 12 63 57 6

7. Aston Villa 54 34 16 6 12 46 42 4

8. Brighton 52 31 15 7 9 61 40 21

9. Brentford 50 34 12 14 8 52 44 8

10. Fulham 45 34 13 6 15 45 46 -1

11. Crystal Palace 40 34 10 10 14 35 45 -10

12. Chelsea 39 33 10 9 14 31 38 -7

13. AFC Bournemouth 39 34 11 6 17 36 64 -28

14. Wolverhampton 37 34 10 7 17 29 50 -21

15. West Ham 34 34 9 7 18 37 50 -13

16. Leicester 30 34 8 6 20 46 59 -13

17. Leeds 30 34 7 9 18 43 67 -24

18. Nottingham 30 34 7 9 18 30 62 -32

19. Everton 29 34 6 11 17 27 52 -25

20. Southampton 24 34 6 6 22 28 60 -32

