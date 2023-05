Atlético de Madrid goleia Cádiz (5-1) e assume vice-liderança do Espanhol

O Atlético de Madrid goleou o Cádiz por 5 a 1 nesta qurata-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, e ultrapassou o Real Madrid para assumir a segunda posição da tabela, enquanto o Valencia empatou em casa com o Villarreal.

Antoine Griezmann (2' e 27'), Álvaro Morata (49'), Yannick Carrasco (56' de pênalti) e Nahuel Molina (73') marcaram para o Atlético, enquanto Anthony Lozano (72') descontou para o Cádiz.

Com o resultado, o time 'colchonero' chegou aos 69 pontos, um à frente do Real Madrid, mas a 13 do líder Barcelona, que pode se sagrar campeão já na próxima rodada.

A vitória também consolida a vaga do Atlético na próxima Liga dos Campeões da Europa, grande objetivo da equipe na temporada.

Mais cedo, o Valencia empatou em 1 a 1 em casa com o Villarreal, resultado ruim para as duas equipes na luta contra o rebaixamento e por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O 'Submarino Amarelo' saiu na frente com um gol de Nicolás Jackson (61'), mas Samuel Lino deixou tudo igual no segundo tempo (71').

O empate não foi bom para o Villarreal, que luta por uma vaga na Champions da próxima temporada e agora fica a sete pontos da Real Sociedad, que fecha o Top 4.

Já o Valencia fica em situação complicada na luta contra o rebaixamento, empatado com 34 pontos com o Getafe, que abre a zona da degola e nesta quarta-feira venceu o Celta por 1 a 0.

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Terça-feira:

Almería - Elche 2 - 1

Barcelona - Osasuna 1 - 0

Real Sociedad - Real Madrid 2 - 0

- Quarta-feira:

Valencia - Villarreal 1 - 1

Getafe - Celta Vigo 1 - 0

Atlético de Madrid - Cádiz 5 - 1

- Quinta-feira:

(14h30) Sevilla - Espanyol

Girona - Mallorca

(17h00) Rayo Vallecano - Valladolid

Athletic Bilbao - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 82 33 26 4 3 60 11 49

2. Atlético de Madrid 69 33 21 6 6 60 26 34

3. Real Madrid 68 33 21 5 7 69 32 37

4. Real Sociedad 61 33 18 7 8 43 29 14

5. Villarreal 54 33 16 6 11 47 34 13

6. Betis 49 32 14 7 11 39 37 2

7. Athletic Bilbao 47 32 13 8 11 43 32 11

8. Girona 44 32 12 8 12 50 45 5

9. Osasuna 44 33 12 8 13 29 35 -6

10. Rayo Vallecano 43 32 11 10 11 38 41 -3

11. Sevilla 41 32 11 8 13 38 47 -9

12. Mallorca 41 32 11 8 13 31 35 -4

13. Celta Vigo 39 33 10 9 14 38 46 -8

14. Almería 36 33 10 6 17 42 58 -16

15. Cádiz 35 33 8 11 14 26 49 -23

16. Valladolid 35 32 10 5 17 29 55 -26

17. Valencia 34 33 9 7 17 36 40 -4

18. Getafe 34 33 8 10 15 30 42 -12

19. Espanyol 31 32 7 10 15 38 53 -15

20. Elche 16 33 3 7 23 25 64 -39

