Ataque armado em hospital deixa um morto e 4 feridos nos EUA

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas nesta quarta-feira (3) na cidade de Atlanta, no sul dos Estados Unidos, quando um homem armado abriu fogo na sala de espera de um hospital, informou a polícia.

O Departamento de Polícia apontou Deion Patterson, um ex-integrante da Guarda Costeira, como o suspeito de ter efetuado os disparos no Hospital Northside, pouco depois do meio-dia local (14h00 em Brasília). Patterson seguia foragido na tarde desta quarta.

"Acredita-se que o suspeito está armado e é perigoso, e ninguém deveria se aproximar" dele, publicou a o Departamento de Polícia de Atlanta nas redes sociais.

As vítimas têm entre 25 e 71 anos, informou a polícia em entrevista coletiva nesta quarta. Além disso, todas elas são mulheres, indicou o prefeito de Atlanta, Andre Dickens.

"Nos juntamos a diversas jurisdições" nas buscas por Patterson, informou o chefe de polícia Darin Schierbaum, incluindo o FBI e o Serviço Secreto.

Patterson estava acompanhado de sua mãe na sala de espera do hospital. Ela não ficou ferida no incidente, assinalou Schierbaum. A emissora CNN informou que o homem se "enfureceu" durante uma visita, antes de abrir fogo.

A Casa Branca informou que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris já estão a par do incidente. "Os americanos devem ser capazes de se sentirem livres para ir ao comércio, à igreja", disse a porta-voz Karine Jean-Pierre.

Este ano, ocorreram nos Estados Unidos mais de 190 ataques armados envolvendo quatro ou mais vítimas, fatais ou não, segundo a organização Gun Violence Archive.

Com mais armas do que habitantes, o país tem o índice mais alto de mortes relacionadas com armas de fogo entre os países desenvolvidos: 45.000 em 2020 e mais de 49.000 em 2021.

