Ameaçado de rebaixamento, Leeds demite Javi Gracia e anuncia Sam Allardyce como novo técnico

O Leeds demitiu o técnico espanhol Javi Gracia nesta quarta-feira e anunciou Sam Allardyce para comandar o time até o final da temporada, com o objetivo de evitar o rebaixamento na Premier League.

Gracia, de 53 anos, deixa o cargo após dirigir a equipe de Elland Road em apenas 12 jogos, com o time fora da zona de rebaixamento graças ao saldo de gols a quatro rodadas do fim do campeonato.

Os 'Peacocks' somaram apenas um ponto nas últimas cinco rodadas, sofrendo 17 gols e marcando apenas cinco. No domingo, perderam por 4 a 1 para o Bournemouth.

Para substituí-lo, o Leeds, que também havia anunciado na terça-feira a saída por "consentimento mútuo" de seu diretor esportivo, o espanhol Victor Orta, recorreu a Sam Allardyce, de 68 anos.

"Allardyce dirigiu mais de 500 jogos da Premier League em sua carreira de treinador, que se estende por 29 anos, e traz uma riqueza de conhecimento sobre a luta pela sobrevivência", explicou o clube de Yorkshire em seu comunicado.

"Ele ajudou com sucesso o Sunderland, o Crystal Palace e o Everton a evitar o rebaixamento", embora sua última experiência em situações desse tipo, com o West Bromwich Albion em 2021, não tenha sido bem-sucedida.

'Big Sam' também teve uma breve passagem como técnico da Inglaterra em 2016, antes de ser demitido após 67 dias no cargo e um jogo, depois de ter sido gravado por jornalistas afirmando poder ajudar a evitar alguns regulamentos de transferência em troca de remuneração.

Sua nomeação representa uma virada radical para os dirigentes do Leeds, que passam de treinadores renomados por seu jogo ambicioso, como Marcelo Bielsa, Jesse Marsch e Gracia, a um adepto de um futebol mais pragmático.

O Leeds tem uma partida dificílima pela frente: visita o Manchester City no sábado.

