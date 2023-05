Alcaraz elimina Khachanov e avança às semifinais do Masters 1000 de Madri

O tenista espanhol Carlos Alcaraz se tornou nesta quarta-feira o primeiro semifinalista do Masters 1000 de Madri, ao vencer o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5.

O número dois do mundo, que precisou de quase duas horas para derrotar o adversário, enfrentará nas semifinais o vencedor do duelo das quartas de final entre o croata Borna Coric e o alemão Daniel Altmaier.

Alcaraz, que defende o seu título em Madri, esbarrou em uma resistência obstinada do adversário, que na terça-feira eliminou Andrey Rublev, outro dos favoritos à conquista do torneio.

"Karen me levou ao limite, (o jogo) foi decidido em pequenos detalhes", disse Alcaraz na quadra central da Caja Mágica após garantir a vaga na próxima rodada.

"Estou muito feliz por poder avançar e superar esta rodada", acrescentou o tenista que recentemente foi campeão do torneio de Barcelona.

"Esta vitória me dá muita confiança", comemorou.

Depois de vencer Alexander Zverev com autoridade na terça-feira, em repetição da final do ano passado, Alcaraz sofreu mais nesta quarta-feira diante de um Khachanov disposto a vender caro a derrota.

No primeiro set, Alcaraz quebrou o saque do oponente com o último dos três break-points que tinha no sétimo game para abrir 4-3 e acabar vencendo o set.

As coisas se complicaram na parcial seguinte com uma reação de Khacharov apoiada em vários erros do adversário, que o levaram a abrir 3-1 após quebrar o saque de Alcaraz no quarto game.

Em seguida, a torcida na Caja Mágica se fez presente para impulsionar Alcaraz que não se abalou e continuou lutando até que no sexto game conseguiu dois break-points para fazer 4-2, evitando mais uma disparada do russo no placar.

Alcaraz passou então a acelerar o ritmo e quando estava 5-2, o espanhol conseguiu vencer cinco games seguidos e acabou vencendo o set e a partida.

