São Paulo empata com Tolima (0-0) e segue liderando grupo D da Sul-Americana

Em um jogo sem muitas emoções, o São Paulo empatou em 0 a 0 como visitante nesta terça-feira com o colombiano Deportes Tolima e manteve a liderança do grupo D da Copa Sul-Americana-2023.

Em um estádio Manuel Murillo Toro de Ibagué praticamente vazio o tricolor paulista não conseguiu transformar em gols sua superioridade e as chances que teve diante do Tolima e seu novo técnico Juan Cruz Real, que conseguiu pelo menos encerrar a série de derrotas.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 7 pontos e segue na liderança do grupo D, no qual o Tolima é segundo com 4. O argentino Tigre e o venezuelano Puerto Cabello se enfrentam nesta quarta-feira na Venezuela.

--- Ficha técnica

Local: Estádio Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Cartões amarelos:

Deportes Tolima: Mosquera (18'), Ríos (42'), Hernandez (45+1'), Guzman Gomez (67')

São Paulo: Caio Paulista (31'), Alisson (40')

Escalações:

Deportes Tolima: Vargas - Quiñónes, Juan Mera (José Cuenú 68), Junior Hernandez - Mosquera, Juan Ríos, Valencia (Nieto 46'), Arango - Boné (Guzman 46'), Jeison Lucumi (Kevin Perez 80'), Herazo (Rubiano 87'). Técnico: Juan Cruz Real.

São Paulo: Rafael - Rafinha, Arboleda, Alan Franco - Michel Araújo (Wellington Rato 67'), Gabriel Neves (Rodrigo Nestor 52'), Maia Pablo, Luciano (Juan 67'), Alisson - Caio Paulista (Raí Ramos 84), Marcos Paulo (Luan 84'). Técnico: Dorival Júnior.

