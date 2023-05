Santos perde para argentino Newell's (1-0) pela Copa Sul-Americana

O Santos perdeu para o argentino Newell's Old Boys por 1 a 0 em jogo da terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, disputado na noite desta terça-feira, no Coloso Marcelo Bielsa, em Rosário.

Iván Gómez marcou na reta final (83') o único gol da partida para o time rubro-negro, que conseguiu uma vitória fundamental.

O Newell's lidera com folga o Grupo E com 9 pontos, com três vitórias, seguido do Santos (3), do chileno Audax Italiano (1) e do boliviano Blooming (0), embora os dois últimos ainda vão se enfrentar na quinta-feira no encerramento da rodada.

Na próxima rodada, o Santos visita o Audax Italiano, enquanto o Newell's Old Boys vai a Santa Cruz de la Sierra enfrentar o Blooming.

