Rússia afirma 'não existir alternativa' para sua mediação entre Armênia e Azerbaijão

A Rússia respondeu nesta terça-feira (2) às negociações de paz organizadas esta semana pelos Estados Unidos entre Armênia e Azerbaijão. Moscou afirmou que "não existe alternativa" ao acordo em que atuou como mediador em 2020 entre os dois países.

"No momento, não há outras bases legais que possam ajudar a uma resolução. Não há uma alternativa a esses documentos trilaterais", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov se referia ao cessar-fogo assinado em 2020 pela Armênia e Azerbaijão, com mediação da Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os Estados Unidos receberão nesta semana uma série de discussões entre os chefes da diplomacia da Armênia, Ararat Mirzoyan, e do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, sobre o disputado território de Nagorno-Karabakh.

O porta-voz do Kremlin disse que as iniciativas para reduzir a tensão na região "são possíveis sobretudo respeitando as bases dos documentos trilaterais assinados com a Rússia".

As duas ex-repúblicas soviéticas do Cáucaso travaram duas guerras. Uma no início dos anos 1990 e outra em 2020, pelo controle da região montanhosa de Nagorno-Karabakh - habitado principalmente por armênios, mas situado no território do Azerbaijão.

As tensões se intensificaram nos últimos dias, quando o governo do Azerbaijão anunciou que instalou um posto de controle na entrada do corredor Lachin, o único eixo que liga a Armênia com Nagorno-Karabakh.

Isso provocou a indignação da Armênia, que considera a iniciativa uma violação do cessar-fogo negociado entre as duas partes.

bur/am/an/mb/ms

Tags